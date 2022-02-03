У Джамалы горе - певица потеряла близкого человека

Ушла из жизни близкая подруга и наставница Джамалы / instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала поделилась с поклонниками печальной вестью - артистка лишилась наставницы, с которой ее связывала многолетняя дружба.

Из жизни ушла Наталья Алексеевна Горбатенко - преподаватель Джамалы по вокалу. Артистка рассказала, что женщина была для нее больше, чем просто учителем.

Уроки, усвоенные благодаря Наталье Алексеевне Джамала пронесла через всю свою блистательную карьеру.

"Не стало очень близкого друга, с которым можно было говорить часами обо всем. Моего и всей-всей моей большой семьи. Исключительного учителя, обладателя уникальных вокальных знаний, с которым так мечтала когда-нибудь открыть вокальную школу. Ни в консерватории, ни после я не встречала педагога, который мог научить пению любой сложности. А она могла. Всегда буду благодарить Бога за эту встречу ❤️ Невероятный человек — весёлый, энергичный и очень вдохновляющий, потрясающая мама и бабушка. В консерватории над нами часто шутили. Как такими дружными могут быть учитель и ученик? Как близкие подружки. У меня такой и не было, и не будет. Невероятно тяжело! Мои искренние соболезнования дочкам и всем, кто знал замечательную Наталью Алексеевну Горбатенко", - рассказала на своей странице в Instagram певица.

Трогательный пост она сопроводила совместными фото со своей подругой. Поклонники Джамалы выражают певице и семьи Наталье Алексеевне свои искренние соболезнования.

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Джамала со своей наставницей Натальей Алексеевной Горбатенко / instagram.com/jamalajaaa

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