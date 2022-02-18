Умер советский актер - звезда фильмов Весна на Заречной улице и Неуловимые мстители

Геннадий Юхтин (30 марта 1932 - 18 февраля 2022) / Коллаж - wikipedia.org / gettyimages.com

18 февраля, в возрасте 89 лет, умер советский актер Геннадий Юхтин.

Об этом сообщает РБК с отсылкой на Гильдию актеров кино России: "Геннадий Юхтин скончался. Самый интеллигентный из артистов, Геннадий Гаврилович. Гений. Мы его любили до бесконечности. Уникальная личность".

Актер скончался от последствий Covid-19. 27 января он почувствовал недомогание. 11 февраля был госпитализирован в тяжелом состоянии. 15 февраля его перевели в реанимацию, где врачам удалось стабилизировать его состояние. После этого Юхтин выписался из больницы, а 18 февраля скончался.

Геннадий Юхтин окончил ВГИК и с 1955 года служил в Театре-студии киноактера.

За почти 70-летнюю карьеру артист снялся в более чем 120-ти картинах. Широкой аудитории более всего запомнились киноработы Геннадия Гавриловича в фильмах Весна на Заречной улице, Неуловимые мстители, Остров сокровищ, Акваланги на дне, Братья Карамазовы и пр.

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Напомним, на 77 году жизни скончалась певица, "королева соула и фанка" Бетти Дэвис. Причиной смерти Бетти Дэвис называют онкологию, которую диагностировали певице всего за неделю до смерти.

Также ранее американская модель, Мисс США Вселенная-2019, 30-летняя Челси Кирст покончила с собой - причиной самоубийства считают травлю девушки в социальных сетях, однако в предсмертной записке об этом ни слова.

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