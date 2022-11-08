Украину ждет смертельный удар до конца недели: гороскоп для городов и где ждать беды

Гороскоп для Украины / pixabay

С 8 ноября Украина вступила в сложный период. Как прогнозируют астрологи, ситуация будет сложнейшей.

"На этой неделе может быть зарождение чего-то нового. Есть планы по завоеванию своей территории. Есть опасность воды для страны. Нужно максимально оберегать женщин и детей. Если вы находитесь рядом с дамбами, ГЭС, ТЭЦ стоит уехать. Лунное затмение может принести обман, интриги, сплетни", - говорит астролог Яна Эзотеричка.

По каким городам могут бомбить

Ужгород

Киев

Одесса

Кривой Рог

Полтава

Суммы

Харьков

Днепр

Кременчуг

Гороскоп для Украины на неделю с 8 по 13 ноября

"В Черкассах могут страдать дети и женщины. Тут огонь - стихия. Нужно быть осторожным, могут быть прилеты", - отметила астролог.

Ситуация в Киеве будет напряженной.

"На этой неделе могут быть смертельные удары по Киеву. Может быть заморозка войны, может немного усугубиться. Лишение воды и света могут продолжаться. Хотя, город готов к тяжелым событиям, которые могут произойти", - сказала она.

При этом, в Днепре военные полностью готовы оборонять город.

"В Днепре стихия огня. Могут быть прилеты на этой неделе. Очень тяжело в Днепре идут возобновления инфраструктур. Военные полностью готовы к новым атакам на Днепр", - говорится в прогнозе.

Кривой Рог находится до конца войны под угрозой.

"В Кривом Роге будет идти очень сильное противостояние. Бомбит могут и днем, и ночью. Будет очень ожесточенная борьба. Обстановка будет очень напряженной", - сказала Яна Эзотеричка.

При этом в Запорожье готовиться какая-то эвакуация на этой неделе.

"В Запорожье может быть информационная подготовка к вывозу людей. Может сложиться какая-то сложная ситуация на некоторых территориях. Ситуация может хорошо поменяться в сторону Украины. Может быть мировая оценка. Карты показывают воссоединение людей", - добавила она.

Город Павлоград ждет большая помощь. Опасности и происшествия могут быть связаны с заправками, автомобилями, транспортом.

"В Харькове на этой неделе опасность может быть с водой. Идет какая-то новость из-за границы по поводу этого города. Может быть восстановление зданий. Возможно будут закидывать ракетами или дронами, стихия огня присутствует", - говорится в сообщении.

По словам астролога, в Николаеве могут начать жесткое сопротивление.

"Во Львов может быть прилет, и не один. Могут лишать людей света и коммуникации", - отмечается в прогнозе.

Кроме того, Винницу в начале недели может ждать сложная ситуация из-за затмения, но быстро разрешится.

"В Одессе может быть горе. Стоит быть осторожным рядом с городскими зданиями властей. Там находится категорически нельзя", - добавила она.

Что происходит на Донбассе

"По Луганску идет полный контроль агрессора, но могут быть на этой неделе наступления. Агрессор может сдавать территории. В Донецке, в плане наступательных действий, нам выпадает удача. Может быть приход нового оружия, ситуация очень хорошая", - добавила она

Оккупированный Херсон

"В Херсоне настоящая мясорубка. Ситуация сложная с двух сторон. Что нужно сделать на сегодняшний день, пока не удается. Ситуация может измениться после 21 ноября", - сказала она.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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