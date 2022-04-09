Украину ждет опасный момент: астролог назвал дату больших изменений в стране

Когда закончится война / pixabay, Офис президента

Известный астролог Игорь Нехаев предупредил об опасном периоде из-за приближения коридора затемнений.

По его словам некоторые дни будут еще достаточно напряжены. Возможны противостояния и конфликты.

"Энергия войны еще остается, притом во всех сферах жизни. Мы должны сохранить спокойствие и выдержку внутри себя. Тяжелый пик уже позади, мы его пережили" , - говорит специалист в своем новом прогнозе на YouTube.

8 апреля Меркурий, отвечающий за логику, переговоры, информацию, коммуникации, выйдет из своего знака падения. Появится шанс найти понимание.

"Знаковым будет переход 14 апреля Юпитера, планеты, отвечающей за мир, которая вернется в свой знак Рыбы. Это планета милосердия и божьей поддержки. Поэтому ситуация будет улучшаться. Однако все не произойдет быстро, военные действия должны прекратиться". - отмечает Нехаев.

Астролог предостерегает, что очередной опасный момент ожидается с 30 апреля по 16 мая – коридор затемнений. Он может затмить разум и могут быть приняты ошибочные решения.

"Эти две недели могут добавить проблем, однако самую тяжелую фазу мы уже прошли, она позади. Эти периоды должны нам помогать, ситуация будет улучшаться", - добавил он.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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