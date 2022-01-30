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Уход за каланхоэ после покупки: куда поставить, нужно ли пересаживать и как поливать

30 января 2022, 04:22

Если у вас появился цветущий красавец каланхоэ, то вам точно нужно знать, как за ним ухаживать. Растение неприхотливое, но есть нюансы.

Калананхоэ
Калананхоэ - как ухаживать за растением сразу после покупки / Фото ua.depositphotos.com

Калананхоэ - неприхотливое растение семейства толстянковых. Выглядит скромно по сравнению с другими своими зелеными сородичами, но когда каланхоэ цветет, его огромная ярка шапка из цветов создает ощущение праздника. Чаще всего в магазинах продают именно цветущий каланхоэ, и если вы принесли такого красавца домой, возникает резонный вопрос - как ухаживать за цветущим каланхоэ в домашних условиях.

Куда поставить каланхоэ после покупки

Лучшее место в домашних условиях для цветущего каланхоэ — это подоконник, где больше всего света. Подойдут для каланхоэ южные и западные окна.

Зимой солнца мало, желательно обеспечить растению дополнительное освещение.

Летом из-за прямых солнечных лучей цветочки будут быстро засыхать, а на листьях могут появиться солнечные ожоги. Поэтому каланхоэ рекомендуется притенять.

Вазон с каланхоэ лучше поместить на расстоянии от любых отопительных приборов.

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Нужно ли пересаживать цветущий каланхоэ после покупки

Пересаживать каланхоэ или нет сразу после покупки, зависит от вашего желания. Но имейте в виду: как бы аккуратно вы не проводили перевалку, для растения такая процедура – это стресс. Поэтому длительность цветения может укоротиться.

Если вы все же решитесь на этот шаг, то помните, что каланхоэ не любит просторных емкостей. Вазон должен быть на 2-3 см больше предыдущего. Грунт нужно использовать для кактусов, так как каланхоэ относится к суккулентам. За сутки до пересадки цветок нужно полить.

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Пересадка каланхоэ после покупки может сократить срок цветения / Фото ua.depositphotos.com

Как поливать каланхоэ

Каланхоэ поливают умеренно и только в поддон после подсыхания верхнего слоя почвы.

Чрезмерного полива стоит избегать, так как он провоцирует загнивание корней.

Каланхоэ отлично растёт без опрыскивания. Вместо этого листья протирают влажной тряпочкой.

Каланхоэ - удобрение

Сразу после покупки каланхоэ не нуждается в удобрении, так как в цветочном магазине его уже посадили в очень питательный грунт, чтобы стимулировать цветение.

Впоследствии для получения пышного цветения каланхоэ, необходимо использовать комплексное удобрение.

Осенью дозировку удобрения нельзя превышать, так как при чрезмерном поступлении питательных веществ каланхоэ будет наращивать зелёную массу, а цветение замедлится.

В конце осени и зимой следует использовать удобрение с повышенным содержанием калия. Периодичность обработки - один раз в 2-3 недели.

Весной и летом каланхоэ подкармливают комплексным удобрением с повышенным содержанием азота - один раз в неделю.

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Как ухаживать за каланхоэ после цветения

В марте-апреле каланхоэ прекращает цвести. После этого следует провести обрезку каланхоэ на одну треть длины. Так вы придадите пышность кусту - ведь летом зеленая масса снова нарастет.

Как обрезать каланхоэ? Для обрезки используется только острый нож или ножницы. Выполнять обрезку лучше в утренние часы. Срезы нужно обработать толчёным активированным углём - это способствует быстрому засыханию раны.

Ранее Главред писал, как заставить каланхоэ обильно цвести в домашних условиях.

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