Угроза астмы, конвульсий и выкидышей: чем опасен гель-лак и есть ли альтернатива

В тренде - отсутствие лака на ногтях / скриншот ТСН

Блогеры и звезды задали новый тренд на невидимый маникюр, и теперь в салонах красоты все чаще просят накрасить ногти бесцветным лаком или и вовсе оставить их "голыми". Оказалось, что это не просто дань новой моде. Тренд на "маникюр без маникюра" имеет вполне практичные причины.

Почему популярен невидимый маникюр

Во-первых, в условиях пандемии представительницы прекрасной половины человечества переживают, что если снова объявят локдаун, то салоны закроют и не будет возможности обновить маникюр. Таким образом, аккуратные ногти с невидимым покрытием кажутся вполне разумным решением, передает ТСН.

Во-вторых, гель-лаки – довольно таки опасный продукт. Они содержат опасные химические вещества, благодаря которым лак больше сияет, а само покрытие держится на ногтях дольше. Отсюда вытекает третья причина – клиенты хотят защитить мастеров маникюра от возможных проблем со здоровьем.

Чем опасны гель-лаки

В гель-лаках для ногтей содержится формальдегид. В маленьких дозах он не причинит вреда, но исследования показывают, что мастерам маникюра, которые постоянно работают с гель-лаками, грозит астма, конвульсии и даже выкидыши.

Еще один компонент лаков - тулуол, он отвечает за равномерное распределение и закрепление продукта, но при этом снижает мозговую активность и вызывает тошноту.

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Есть ли альтернатива гель-лакам?

Эксперты говорят, что есть и другие лаки для ногтей, они лечебные и не содержат химических веществ. Впрочем, в Украине раздобыть их сложно – такие эко-лаки продают по лицензии. А чтобы научиться наносить эти лаки, мастерам приходится учиться по девять месяцев. Кроме того, эко-лаки стоят дороже, а держаться на ногтях могут меньше.

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