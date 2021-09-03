УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Самый модный осенний маникюр 2021: лесной мох и голубая ночь

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 сентября 2021, 13:55

Не стоит слишком серьёзно относиться к ногтям, и нужно позволить себе в сезоне осень 2021 небольшие эксперименты с цветом.

  • Осенний маникюр 2021
    Осенний маникюр 2021 Instagram
  • Осенний маникюр 2021
    Осенний маникюр 2021 Instagram
  • Осенний маникюр 2021
    Осенний маникюр 2021 Instagram
  • Осенний маникюр 2021
    Осенний маникюр 2021 Instagram
  • Осенний маникюр 2021
    Осенний маникюр 2021 Instagram
  • Осенний маникюр 2021
    Осенний маникюр 2021 Instagram
  • Осенний маникюр 2021
    Осенний маникюр 2021 Instagram
  • Осенний маникюр 2021
    Осенний маникюр 2021 Instagram
  • Осенний маникюр 2021
    Осенний маникюр 2021 Instagram
  • Осенний маникюр 2021
    Осенний маникюр 2021 Instagram
  • Осенний маникюр 2021
    Осенний маникюр 2021 Instagram
  • Осенний маникюр 2021
    Осенний маникюр 2021 Instagram
  • Осенний маникюр 2021
    Осенний маникюр 2021 Instagram

Как бы нам не хотелось, чтобы лето задержалось как можно дольше, какими бы сильными не были наши чувства, которые мы испытываем по отношению к теплой поре, но осень пришла – сотканная из легкой меланхолии, золота и прохлады, она уже стоит на нашем пороге и заглядывает в наши окна. Ее уже не победить и не прогнать, особенно, когда речь заходит о моде - ведь она очень сильная, эффектная и завораживающая.

В своих бездонных чемоданах Мода осень 2021 принесла нам несметное количество стильных нарядов, смелые прически, яркий макияж и…идеальный маникюр!

Летом всё нам прощалось – ногти со стертым лаком и даже полное его отсутствие. Но эта осень не стерпит такого подхода – она требовательна, и ей подавай ухоженные и безупречные ногти, покрытые модным лаком!

Реклама

Конечно, у каждой из нас свои вкусы и предпочтения в маникюре. Кто-то в восторге от френча, кому-то больше по душе классический красный или даже черный маникюр, а есть и те, кто давно не изменяет нюдовым оттенкам лака.

Однако не стоит слишком серьёзно относиться к ногтям, и нужно позволить себе в сезоне осень 2021 небольшие эксперименты с цветом. Вот пять самых модных цветов лака, которые вы просто обязаны носить на ногтях этой осенью!

Мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов маникюра на осень 2021 - смотрите, вдохновляйтесь и меняйтесь себе на радость!

Модные цвета лака для ногтей 2021 осень

Загадочный синий

Мы все давно уже привыкли к тому, что осень является синонимом насыщенного красного и оранжевого цветов. Но в сезоне осень 2021 этот стереотип будет разрушен. Дело в том, что одним из самих главных и модных цветов лака станет синий и все его оттенки – включая ночной голубой и васильковый.

Осенний маникюр 2021
Осенний маникюр 2021 / Instagram

Лесной зеленый

Вполне ожидаемый тренд - зеленые ногти, ведь они были на вершине популярности целый год! Летом мы сходили с ума по неоновым цветам и электрическим оттенкам, а этой осенью ее величество Мода зовет нас в лес.

Читайте такжеСбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчинПриродные зеленые цвета в таких тонах, как мох, ель и шалфей – это то, что должно красоваться на ваших ногтях этой осенью. Без преувеличения, это самый красивый маникюр на осень 2021.

Осенний маникюр 2021
Осенний маникюр 2021 / Instagram

Роскошный фиолетовый

Красить ногти тёмными лаками - это обычное дело в осеннюю пору. Но если раньше модно было фокусироваться на черном лаке, то сейчас как никогда актуален темно-фиолетовый. Несмотря на то, что это тоже темный цвет, он все же не слишком резкий. Если вам більше по душе теплые оттенки, тогда ориентируйтесь на сливовый фиолетовый.

Осенний маникюр 2021
Осенний маникюр 2021 / Instagram

Холодный кофе

Все те, кто обожает нейтральные оттенки, могут вздохнуть с облегчением – этой осенью в моде все оттенки кофе - от светлого молочного латте до темного крепкого эспрессо. Также можете покрасить ногти различными оттенками, чтобы они с каждым пальцем становились все темнее и темнее – получится очень впечатляющий маникюр осень 2021.

Осенний маникюр 2021
Осенний маникюр 2021 / Instagram

Нейтральный нюд

Этот оттенок лака буквально поселился на вершине моды, и вот уже который год подряд актуален. Но этой осенью мы будем еще больше наслаждаться умиротворяющими оттенками телесного цвета.

Осенний маникюр 2021
Осенний маникюр 2021 / Instagram

Читайте такжеСотрите это немедленно: маникюр, который чудовищно старит рукиВ идеале нужно красить ногти лаком, оттенок которого близкий к вашему собственному оттенку кожи. Такой осенний маникюр 2021 отлично подойдет под любую одежду, которую вы решите носить в этом сезоне.

viber
новости моды осенний маникюр мода осень зима 2020 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Молчаливое соперничество: зачем Турция заявила о правах на КрымМолчаливое соперничество: зачем Турция заявила о правах на Крым Гороскоп на сентябрь-2021 для всех знаков: Рака ждет звездный час, а Овну будет несладкоГороскоп на сентябрь-2021 для всех знаков: Рака ждет звездный час, а Овну будет несладко В Офисе президента предложили переименовать Украину и озвучили новое названиеВ Офисе президента предложили переименовать Украину и озвучили новое название Прорывов нет: каковы итоги встречи Зеленского и БайденаПрорывов нет: каковы итоги встречи Зеленского и Байдена Контракт на 4,5 миллиарда с перспективой: чем опасно газовое соглашение Венгрии и РоссииКонтракт на 4,5 миллиарда с перспективой: чем опасно газовое соглашение Венгрии и России

Последние новости

13:55

Самый модный осенний маникюр 2021: лесной мох и голубая ночь

13:43

Легендарная группа "Кино" собралась в Украину с музыкантом, игравшим в Крыму

13:20

Пополнит ряды лузеров: о чем предупреждает Скорпиона гороскоп на сентябрь-2021 Видео

13:13

"Я – за, но есть сложности": Зеленский объяснил, почему у украинцев не может быть два гражданства Видео

13:12

Анна Тринчер выпустила развратный клип По губам Видео

Реклама
13:11

Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

12:56

Киев получил первый из 20 современных трамваев в рамках соглашения Мининфраструктуры и ЕИБ

12:55

Поставки оружия из США: Зеленский рассказал о помощи Вашингтона в перевооружении ВСУ Видео

12:40

Снова в школу: IT-специалисты рассказали, как защитить смартфон ребенка от онлайн-угроз

12:32

Встречный визит: в Украину едут конгрессмены из Вашингтона

12:30

В Запорожье серебряному призеру Олимпиады-2020 дали желанное жилье

12:27

Alyona Alyona призналась, что мечтает сломать кровать оригинальным способом

12:26

"Детям нечем вытирать рот": во Львове вспыхнул скандал в садике из-за поборов и травли

11:59

Не будут работать Приват24, банкоматы и терминалы: в ПриватБанке предупредили украинцев

11:56

"Ситуация ненормальная": Путин высказался о Зеленском и отношениях с Украиной Видео

11:53

Витренко рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден Видео

11:51

Стало известно, кто заменит Тину Кароль в популярном шоу 1+1

11:43

Младшему всего месяц: суд избрал меру пресечения водителю, авто которой раздавило маму трех детей Видео

11:34

Морозы осенью и зима в ноябре: синоптик предупредила об аномальной погоде Видео

11:27

Любовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонник Видео

Реклама
11:26

Звезда Квартала платит за обучение дочки более 100 тысяч в год

11:18

Выходные в сентябре 2021: как будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные

11:06

Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, неожиданный поворот или новое знакомство Видео

10:55

Синяя птица удачи сядет на плечо: что сулит Стрельцу гороскоп на сентябрь-2021 Видео

10:46

Высокий холестерин: симптом в спальне, который нельзя игнорировать Видео

10:40

Резня в Ровно: суд отпустил домой подростка, ударившего женщину ножом Видео

10:09

Украина - на пороге ужесточения карантина: какие регионы могут выйти из "зеленой" зоны Видео

10:05

Три с плюсом: почему Зеленский не привез от Байдена "плюшек" для Украины мнение

10:00

Новый "майдан" или досрочные выборы: чего ждать Украине осенью

09:59

Мощный взрыв в небе: в США запуск украинско-американской ракеты Alpha закончился катастрофой Видео

09:40

Рак у детей: названы два фрукта с сильным противораковым эффектом Видео

09:30

Не может дышать, динамика негативная: стало известно о состоянии 6-летнего Андрюши из Черкасс Видео

09:14

Ударят заморозки: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и назвали даты Видео

08:40

Гороскоп на сентябрь-2021 для Козерога: придется проявить виртуозность фокусника Видео

08:28

Скандал в Одессе: воспитательница детсада избила ребенка, певшего во время "тихого часа" Видео

08:25

За сутки коронавирус выявили у почти 2,7 тыс. украинцев - свежая статистика Видео

07:49

Ермак поставил на место Порошенко после его "советов" Зеленскому Видео

07:37

"Украины больше нет на минском крючке": Арестович анонсировал новые варианты решения вопроса Донбасса Видео

06:47

Зеленский в Стэнфорде рассказал об американской мечте и украинской цели Видео

06:30

Что полезнее есть на завтрак: эксперт составила идеальное меню для каждого

Реклама
06:04

Звезда Квартала взбудоражила идеальным телом с минимумом одежды

05:51

Футболистов Боливии атаковал рой пчел: в разгар игры матч пришлось остановить Видео

05:37

"Надо качать права и наезжать": Ницой объяснила, как духовность мешает украинцам занять место под солнцем Видео

05:15

Гороскоп для Водолея на сентябрь 2021: сорвет ли этот знак джек-пот месяца Видео

04:59

В каком продукте много минерала, незаменимого для сердца - объяснение диетолога

04:44

Какие продукты лучше всего помогают нарастить мышцы - объяснение эндокринолога

04:15

Вкусная и полезная альтернатива хлебу: как быстро и легко приготовить дома мексиканскую тортилью

03:35

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

02:42

Эксперты выяснили, опасны ли беспроводные наушники для здоровья

02:27

Что нужно есть мужчинам после 40 лет - ответ эксперта по питанию

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять