Самый модный осенний маникюр 2021: лесной мох и голубая ночь

Не стоит слишком серьёзно относиться к ногтям, и нужно позволить себе в сезоне осень 2021 небольшие эксперименты с цветом.
Как бы нам не хотелось, чтобы лето задержалось как можно дольше, какими бы сильными не были наши чувства, которые мы испытываем по отношению к теплой поре, но осень пришла – сотканная из легкой меланхолии, золота и прохлады, она уже стоит на нашем пороге и заглядывает в наши окна. Ее уже не победить и не прогнать, особенно, когда речь заходит о моде - ведь она очень сильная, эффектная и завораживающая.
В своих бездонных чемоданах Мода осень 2021 принесла нам несметное количество стильных нарядов, смелые прически, яркий макияж и…идеальный маникюр!
Летом всё нам прощалось – ногти со стертым лаком и даже полное его отсутствие. Но эта осень не стерпит такого подхода – она требовательна, и ей подавай ухоженные и безупречные ногти, покрытые модным лаком!
Конечно, у каждой из нас свои вкусы и предпочтения в маникюре. Кто-то в восторге от френча, кому-то больше по душе классический красный или даже черный маникюр, а есть и те, кто давно не изменяет нюдовым оттенкам лака.
Однако не стоит слишком серьёзно относиться к ногтям, и нужно позволить себе в сезоне осень 2021 небольшие эксперименты с цветом. Вот пять самых модных цветов лака, которые вы просто обязаны носить на ногтях этой осенью!
Мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов маникюра на осень 2021 - смотрите, вдохновляйтесь и меняйтесь себе на радость!
Модные цвета лака для ногтей 2021 осень
Загадочный синий
Мы все давно уже привыкли к тому, что осень является синонимом насыщенного красного и оранжевого цветов. Но в сезоне осень 2021 этот стереотип будет разрушен. Дело в том, что одним из самих главных и модных цветов лака станет синий и все его оттенки – включая ночной голубой и васильковый.
Лесной зеленый
Вполне ожидаемый тренд - зеленые ногти, ведь они были на вершине популярности целый год! Летом мы сходили с ума по неоновым цветам и электрическим оттенкам, а этой осенью ее величество Мода зовет нас в лес.
Читайте такжеСбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчинПриродные зеленые цвета в таких тонах, как мох, ель и шалфей – это то, что должно красоваться на ваших ногтях этой осенью. Без преувеличения, это самый красивый маникюр на осень 2021.
Роскошный фиолетовый
Красить ногти тёмными лаками - это обычное дело в осеннюю пору. Но если раньше модно было фокусироваться на черном лаке, то сейчас как никогда актуален темно-фиолетовый. Несмотря на то, что это тоже темный цвет, он все же не слишком резкий. Если вам більше по душе теплые оттенки, тогда ориентируйтесь на сливовый фиолетовый.
Холодный кофе
Все те, кто обожает нейтральные оттенки, могут вздохнуть с облегчением – этой осенью в моде все оттенки кофе - от светлого молочного латте до темного крепкого эспрессо. Также можете покрасить ногти различными оттенками, чтобы они с каждым пальцем становились все темнее и темнее – получится очень впечатляющий маникюр осень 2021.
Нейтральный нюд
Этот оттенок лака буквально поселился на вершине моды, и вот уже который год подряд актуален. Но этой осенью мы будем еще больше наслаждаться умиротворяющими оттенками телесного цвета.
Читайте такжеСотрите это немедленно: маникюр, который чудовищно старит рукиВ идеале нужно красить ногти лаком, оттенок которого близкий к вашему собственному оттенку кожи. Такой осенний маникюр 2021 отлично подойдет под любую одежду, которую вы решите носить в этом сезоне.