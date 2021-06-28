Перепелиное яйцо на ногтях и арбузы: самый модный летний маникюр на короткие ногти

Следить за ногтями может быть нелегко. Но результат всегда стоит потраченных усилий: зная, что у вас красивые руки и аккуратные ногти, появляется невероятное чувство уверенности и внутренней силы.

Несмотря на то, что порой маникюр бывает не только дорогостоящим, но и трудоемким, он все же является потрясающим способом расслабиться, "перезарядить батарейки" и отпустить все, что тревожит. Конечный результат - это как маленькая, но очень приятная награда.

Хотя не обязательно бежать в салон красоты, чтобы превратить свои ногти в шедевр, который будет вдохновлять! В последнее время в моде короткие ногти, которые легко можно накрасить в домашних условиях.

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Кроме того, короткие ногти – отличная возможность довольно быстро привести руки в порядок. Только позвольте себе немного выйти в дизайне маникюра за рамки классики. Конечно, можно просто покрыть короткие ногти любым модным лаком и все – маникюр удался. А можно сделать один из модных вариантов дизайна ногтей, которые популярны этим летом.

Мы собрали для вас фотогалерею самих модных вариантов маникюра на короткие ногти лето 2021 – обязательно посмотрите на эту красоту для понимания трендов. Кроме того, вполне возможно какая-то идея заставит вас немедленно заняться своими ногтями!

Модный маникюр на короткие ногти лето 2021

Нежный маникюр на короткие ногти с блеском

Это очень простой маникюр, но он очень стильный и отлично подходит для лета: просто покрасьте ногти светлым лаком – голубым, розовым или белым, и кончики ногтей слегка украсьте блеском. Получится эффект золотого песка, пляжа, солнца – а для лета такие ассоциации идеальные!

Мoдный летний маникюр на короткие ногти / Instagram

Летний маникюр 2021 на короткие ногти с арбузами

Уже вот-вот в продаже появятся арбузы, и предвкушая их сезон, многие женщины уже сегодня рисуют эти ягоды на ногтях. Это может быть полосатая корочка арбуза или сочная сердцевина.

Читайте такжеСбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчинА можно нарисовать арбуз на нескольких ноготках или вообще все ногти "усыпать" кусочками арбузов с черными семечками. Получится очень "сладкий" маникюр, который дарит радость!

Мoдный летний маникюр на короткие ногти / Instagram

Френч маникюр лето 2021 на короткие ногти

Французский маникюр на коротких ногтях выглядит превосходно. И не обязательно зацикливаться на классическом варианте. Тем более, летом. Покрасьте основу ногтя цветным лаком, а "улыбку" сделайте белой – получится невероятно красиво.

Мoдный летний маникюр на короткие ногти / Instagram

Желтый маникюр на короткие ногти

Во-первых, желтый цвет один из главных в 2021 году. Во-вторых, он как никакой другой цвет ассоциируется с летом. Кроме того, он смотрится на ногтях очень стильно, эффектно и гармонично!

Мoдный летний маникюр на короткие ногти / Instagram

Перепелиное яйцо на ногтях

Перепелиный маникюр – свежая модная тенденция. Если в прошлых сезонах было модно рисовать несколько точек на ногтях, то этим летом можно полностью усыпать ногти пятнышками.

На ногтях, похожих на перепелиные яйца, можно рисовать листики и цветочки – получится очень стильный летний маникюр на короткие ногти. Сочетание ярких и насыщенных оттенков с узором перепелиных яиц смотрится на ногтях очень свежо и интересно.

Мoдный летний маникюр на короткие ногти / Instagram

Ранее сообщалось, акварельная роспись на ногтях – это потрясающий дизайн ногтей, который превращает ваши руки в маленькое произведение искусства, от которого сложно оторвать взгляд.