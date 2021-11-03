Ученые назвали фактор, повышающий риск смерти от COVID-19

Эксперты говорят, что похудение может помочь защитить от рисков при коронавирусе.
Ожирение является одним из ключевых факторов риска тяжелого течения коронавирусной болезни. По данным исследований, вероятность госпитализации по поводу COVID-19 у пациентов с ожирением возрастает от 4,3 до 6,2 раза по сравнению с пациентами без ожирения.
Одной из причин этой поразительной разницы является то, что вирус может атаковать жировые клетки, пишет "ТСН".
В ходе лабораторных экспериментов исследователи медицинского факультета Стэнфордского университета (США) обнаружили, что вирус поражает два типа клеток, находящихся в жировой ткани: зрелые жировые клетки, известные под названием адипоциты, и иммунные клетки – макрофаги.
Читайте такжеУченые предложили новый способ борьбы с лишним весомСогласно данным, избыточный вес повышает риск необходимости госпитализации или интенсивной терапии. И чем больше лишнего веса – тем выше риски.
По словам доктора Элисон Тедстоун, имеющиеся данные четко подтверждают, что избыточный вес или ожирение увеличивают риски тяжелого течения или смерти от COVID-19, равно как и многих других опасных для жизни заболеваний.
"Похудение может принести огромную пользу для здоровья – а также может помочь защитить от рисков COVID-19", – говорит эксперт.
Ранее инфекционист Михаил Ричняк рассказывал, что первые симптомы больных коронавирусом изменились с появлением штамма "Дельта" в Украине. Раньше, в первые дни болезни, одними из основных симптомов была потеря обоняния и вкуса, но теперь к ним добавились и новые.
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