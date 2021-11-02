Стартовали испытания украинской вакцины от коронавируса / УНИАН

В Польше стартовали испытания украинской вакцины от коронавируса - сейчас препарат испытывают на обычных мышах в институте в Гданьске, пишет Радио Свобода.

Институт биологии клеток НАН Украины во Львове в прошлом году получил грант в размере около 10 млн гривен на разработку украинской вакцины. Биологи создали продуценты вирусных белков на основе дрожжей.

"Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок "шипа". Самое важное, чтобы там был рецептор, и участок, которым этот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких. Но вдобавок мы еще синтезируем на специальных дрожжах, гуманизированных, модифицирующих белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител", - заявил руководитель Института биологии клеток во Львове Андрей Сибирный.

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По его словам, исследования по определению иммуногенности разных препаратов находится на завершающем этапе в Польше.

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Результат будет известен через две-три недели, после чего испытания проведут на трансгенных мышах, уязвимых к человеческому коронавирусу.

"В Украине нет ни одной лаборатории, которая размножает коронавирус. Институт в Гданьске занимается иммуногенностью, потом будем просить коллег в Кракове провести эксперимент на трансгенных мышах после заражения коронавирусом. Это единственная лаборатория в Польше, которая размножает коронавирус", - заявил Сибирный.

Напомним, общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

Также в Украине, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.

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