Какого числа День отца 2021 и как поздравляют

День отца 2021: какого числа и как поздравляют / oboitut.com

День отца 2021 (День отцов) – праздник самых главных в семье мужчин. Его отмечают во многих странах, а с недавних пор День отца в Украине – государственный праздник.

Одновременно поздравления с Днем отца в 2021 году будут звучать в России, Казахстане, Беларуси, Франции, Японии, Великобритании, Словакии и десятках других стран.

Когда День отца 2021: какого числа дата

Празднуют День отца всегда в третье воскресенье июня. Так что в 2021 году День отца Украина отмечает 20 июня. Одновременно в этом году будет отмечаться Троица (Зеленые праздники в 2021 году – детальнее о нем читайте в нашем материале Когда Троица 2021: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать).

Есть еще папин праздник в сентябре: в третье воскресенье сентября празднуется Всемирный день отца (в 2021 году это 19 сентября).

День отца в 2022 году пройдет 19 июня и 18 сентября соответственно.

А о том, какие еще есть праздники семьи и их даты в 2021 году – читайте об этом в нашем материале Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи. В частности, в мае еще будут праздноваться День семьи и День жен-мироносиц (День супруги 2021).

Как отмечают День отца: традиции

Это семейный праздник – и в каждом семействе своя "культурная программа". В то же время есть и универсальные традиции на День отца.

В Украине традиции Дня отца еще довольно молодые. Подарки на День отца принято делать своими руками: например, рисовать открытки или готовить папе сытный вкусный обед. Учитывая, что праздник отмечается летом – можно смело устроить пикник на природе (пожарить шашлыки, посидеть не только всей семьей, но еще и друзей пригласить) или выехать на выходные к водоему.

Главное в этот день – подарить внимание и уважение любимому родителю.

Прикольные и красивые открытки с Днем отца 2021