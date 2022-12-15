Три знака зодиака, которые разбогатеют в 2023 году: астролог рассказал, кто будет притягивать деньги

Влад Росс рассказал, какие знака зодиака ждет успех в денежных делах.

Астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, в руки которых в 2023 году поплывут деньги / Коллаж pixabay.com, УНИАН, Главред

Новый 2023 год порадует представителей некоторых знаков зодиака тем, что принесет им богатство и удачу в любых делах, связанных с деньгами. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог назвал три знака зодиака, которые будут буквально притягивать деньги в свою жизнь и могут рассчитывать на успех.

Овен

В 2023 году Овна ждут очень выгодные вложения и финансовые удачи. Особенно представителей знака порадует в этом плане вторая половина года.

Телец

Такая же благоприятная ситуация в 2023 году сложится и у Тельца. Представителям знака в денежных делах удача будет сопутствовать с мая.

В руки Тельца просто повалят финансы, они не будут испытывать недостатка в деньгах, их ждет успех. Это связано с тем, что Юпитер, планета большого счастья, войдет в этот знак, а Телец – это денежный знак зодиака.

Дева

В финансовых делах в 2023 году серьезно будет фартить и Деве. У Девы появятся большие возможности расширения прибыльного дела и заманчивые предложения. Девы будут на коне и смогут строить финансовые замки.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что нужно успеть сделать в декабре 2022 года каждому знаку зодиака, чтобы заложить фундамент счастливой жизни в 2023 году. Также Влад Росс назвал знаки зодиака, которые в 2023 году обретут любовь и счастье в личной жизни.

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