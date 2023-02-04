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Три знака, которым февраль-2023 принесет перемены: астролог рассказал, кому готовиться к сюрпризам

4 февраля 2023, 08:05
Астролог назвал сферы жизни, в которых у трех знаков зодиака в феврале случится большой прорыв.
АстрологВлад Росс назвал знаки, у которых в корне изменится судьба в феврале 2023 года
Астролог Влад Росс назвал знаки, у которых в феврале-2023 произойдут большие перемены в жизни / УНИАН, bizim.media, 1room.ru

Февраль 2023 года обещает быть весьма динамичным месяцем, а некоторым знакам зодиака он принесет огромные перемены, после чего их жизнь войдет в новое русло. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, последний месяц зимы во многом перевернет жизнь трех знаков зодиака.

Прежде всего, февраль будет важен для Козерога, поскольку принесет ему большие прорывы в карьере.

"Для Козерога февраль – самый лучший месяц, который принесет немало шансов достичь серьезных целей, а также откроет перед представителями знака много новых возможностей", – отметил Влад Росс.

Также, по прогнозу астролога, последний месяц зимы будет знаковым для Рыб, однако прорывы их ждут в личной жизни.

"Будут хорошие неожиданные ситуации – в жизни Рыб появится принц на белом коне или белом мерседесе. Венера и Нептун сойдутся в феврале в знаке Рыб, а потому удача будет не только в любовных делах, но и в денежных – Рыбы могут выиграть в лотерею или сделать выгодные финансовые вложения", – рассказал Влад Росс.

Третьим знаком зодиака, которому февральские события перевернут жизнь, по словам астролога, станет Овен.

"Овна ждут большие перемены, причем резкие, скачкообразные. Появится возможность приступить к новым планам и проектам, что будет связано с завершением ретроградности Меркурия и Марса. В жизни Овна грядут большие перемены, они произойдут в сфере связей, контактов, бизнесе, деятельности, взаимоотношениях и деловом партнерстве. Все эти перемены будут очень неожиданными, судьба Овна буквально будет ломаться", – заверил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный прогноз на февраль 2023 года и рассказал, как в этот период пойдут дела на работе, как сложатся любовные отношения, а также в какие дни не стоит отправляться в дорогу. Также астролог составил подробный гороскоп на февраль-2023 для всех знаков зодиака и назвал главных счастливчиков месяца.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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