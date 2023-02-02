Гороскоп на февраль-2023 для всех знаков: кто станет счастливчиком, а кто главным лузером месяца

Близнецам в последний месяц зимы будет очень несладко, а вот Козерогу будет сопутствовать невероятная удача.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2023 года для всех знаков и назвал главного счастливчика месяца / Главред

Февраль 2023 года будет очень насыщенным и активным месяцем. Астрологическую погоду в этот период определят Меркурий и Марс, ретроградность которых останется позади. Все процессы, которые ранее были приостановлены или шли очень медленно, встречая массу препятствий на своем пути, наконец обретут динамичный ход. Также можно будет приступить к новым делам и проектам – февраль будет благоприятен для активной деятельности.

Кроме того, февраль станет весьма романтичным периодом, когда чувства будут глубоки, и в любовных отношениях все будет складываться прекрасно. Это будет связано с тем, что планета любви Венера окажется в своей обители – в знаке Рыб.

Последний месяц зимы обещает быть особенно удачным для четырех знаков зодиака, которым важно будет мудро воспользоваться благосклонностью судьбы в этот период. Вместе с тем, другим четырем знакам нужно готовиться к не самым приятным событиям в феврале.

Нейтральным февраль 2023 года будет для следующих знаков:

Лев

Февраль 2023 года покажется Льву более-менее спокойным месяцем.

Одна голова хорошо, а две – лучше, или, как говорит Лев, одна грива хорошо, а две – лучше. Именно такой стратегии представителям этого знака зодиака необходимо придерживаться в феврале. Льву нужно полагаться на поддержку близких и партнеров, с благодарностью принимать их советы. В этом месяце Лев будет на подъеме, поэтому у него может возникнуть ощущение, что ему море по колено, но оно будет обманчиво. Звезды предупреждают: царствовать единолично сейчас вряд ли получится.

Карьера. В начале февраля Лев будет на подъеме. Ему нужно постараться не участвовать в служебных интригах, спокойно реагировать на критику и не поддаваться на провокации. В середине месяца космический негатив сойдет на нет, и Лев сможет удачно поработать в команде и даже возглавить интересный проект.

Последняя неделя февраля окажется наиболее удачной в финансовом плане. Некоторые Львы в конце месяца найдут свое призвание. А вот в первой половине февраля финансовая сторона жизни Льва будет не очень продуктивной. В это время нужно постараться не брать деньги в долг, но, если это произойдет, необходимо как можно быстрее вернуть все. Также Льву следует ограничить траты на развлечения и различные мероприятия. Во второй половине месяца следует внимательно относиться к любым финансовым документам – не исключены ошибки и потери.

Личная жизнь. В феврале-2023 Льву не стоит заводить серьезные разговоры и выяснять отношения с любимыми. Лучше посвятить это время совместному досугу: походам в кино, приятным беседам, воспоминаниям о счастливых моментах в жизни. В середине месяца можно будет открыто обсуждать все важные межличностные вопросы, в том числе связанные с семейным бюджетом. Есть все шансы достичь взаимопонимания, уладить разногласия и прийти к компромиссу в важных вопросах.

Конец месяца лучше посвятить общению с родственниками и друзьями, а также ни в коем случае не слушать недоброжелателей. Льву нужно учиться доверять партнеру и не сомневаться в его преданности и порядочности.

У свободных представителей знака в конце месяца появится шанс на перспективное знакомство с богатым будущим мужем.

Здоровье. Льву в феврале не стоит переоценивать свои возможности. Нужно беречь сердце, не перенапрягаться и не заниматься тяжелой атлетикой, иначе можно перестараться и вывихнуть кисти рук, поэтому занятия со штангой не особо благоприятны в этом месяце. Весь месяц, особенно в первой половине, будет высока опасность травм. В зоне особого риска руки, ноги, суставы и связки на руках. Кроме того, повышенного внимания в феврале потребует женское здоровье, потому женщинам-Львам нужно обязательно обратиться к гинекологу, даже если ничего не беспокоит. Физические нагрузки в феврале должны быть очень умеренными.

Скорпион

Скорпиону в феврале-2023 будет ни холодно, ни жарко. Самой правильной позицией в этот период будет решение сделать паузу в погоне за счастьем и успехом. Самое главное – наладить отношения в семье. Некоторым родственникам будет необходима помощь Скорпиона, и его забота будет оценена по достоинству.

Карьера. Все мысли Скорпиона в феврале будут о семье и семейных проблемах, а в такой период особо карьеру не сделаешь. Поэтому организовывать какое-либо предприятие или начинать бизнес-проект не стоит в феврале – лучше перенести эту затею на другой месяц.

Но если Скорпион не хочет лишиться работы и не собирается брать отпуск в феврале, придется уделить время и своим профессиональным обязанностям. При этом нужно остерегаться конфликтов с коллегами, особенно с мужчинами, не затевать ссор и споров, не пытаться убеждать других в своей правоте.

Вторая половина месяца окажется достаточно спокойной. Не стоит откладывать дела в долгий ящик, а решать задачи по мере их поступления – тогда проблемы не возникнут.

Скорпиону в феврале нужно отказаться от участия в финансовых авантюрах. Неблагоприятно в этом месяце менять работу. Нужно во всем следовать букве закона. Не стоит совершать крупные покупки, сделки с недвижимостью, подписывать финансовые документы, оформлять кредиты, давать взаймы. Также не стоит осуществлять никаких операций с ценными бумагами и криптовалютами.

Личная жизнь. В феврале Скорпиону захочется быть в центре внимания, флиртовать и даже пускаться в любовные авантюры. Может быть, ему и нужно расслабиться, но терять голову точно не стоит. Не стоит принимать ухаживания человека с не очень хорошей славой. Женщинам-Скорпионам нужно быть осторожнее, чтобы не стать жертвой Жигало или человека, который, завоевав даму, скроется за горизонтом со всеми деньгами, что выудит у нее.

Если у семейных Скорпионов возникнут проблемы в личной жизни, то им будет важно взглянуть на ситуацию со стороны. Возможно, тогда проступки второй половины покажутся не такими уж значительными. Нужно сделать над собой усилие и попытаться простить обиды – после этого отношения заметно улучшатся. Не лишним будет вместе сходить к психологу или астрологу.

В конце месяца Скорпион может столкнуться с непониманием родителей или других родственников, которые будут пытаться навязать свое мнение. К этому нужно отнестись спокойно, стоя на своем.

Здоровье. Приподнятое настроение и хорошее самочувствие станут спутниками Скорпиона в феврале. Он сможет победить любую болезнь. Однако может возрасти потребность в удовольствиях, потому нужно стараться придерживаться золотой середины, иначе неблагоразумным поведением можно будет спровоцировать обострение какого-нибудь хронического заболевания. Слабое место Скорпиона – желчный пузырь и мочеполовая система. В середине месяца Скорпион может столкнуться с непродолжительными проблемами в области шеи и спины, потому нелишним будет обратиться к массажисту, растираться маслами или мазями - все это позволит вернуть чувство комфорта. В конце месяца также может быть уязвимой дыхательная система.

Водолей

Для Водолея февраль 2023 года будет нормальным периодом. Месяц будет благоприятен для больших дел, крутых поворотов и прорывов в работе над разнообразными проектами.

Карьера. Чтобы все было сделано в лучшем виде, Водолею следует работать самостоятельно, желательно даже сидеть одному в кабинете. Лучше отказаться от помощников и советчиков. Это произведет впечатление, плюс никто не сможет посягать на заслуженные лавры Водолея.

Февраль не будет особо способствовать карьерному продвижению. Новое положение вещей будет неустойчиво, поэтому нужно перетряхивать свое окружение, а соглашаться на предложенную должность лучше с оговорками.

Материальная сторона будет под пристальным контролем Водолея, поэтому никаких неприятных сюрпризов в этой сфере не предвидится.

Личная жизнь. В феврале в сфере любви у Водолея ожидается некоторое затишье. У него будет масса других дел, поэтому новым знакомствам вряд ли получится уделять время и внимание.

Если же у Водолея уже есть вторая половина, то их отношения в феврале будут развиваться, причем весьма в романтическом ключе. День Святого Валентина бросит отблеск на весь месяц.

Водолею в этом месяце нужно стараться вести себя мягче и ласковее с членами семьи. Он будет склонен к спонтанной грубости и резкости, может сказать что-то, а потом забыть, но близкие примут острые замечания не только на свой счет, но и расценят их как истинное отношение Водолея к ним. Потому лучше быть мягче, особенно в телефонных разговорах.

Тем не менее, атмосфера в доме Водолея в феврале улучшится, а острые разговоры приведут лишь к позитиву. Милые бранятся – только тешатся.

Водолея может ждать приезд названных гостей. Возможно, они и предупредят о приезде, но буквально накануне.

Здоровье. Водолею в феврале-2023 нужно быть в полной боевой готовности, ведь есть опасность нервных срывов. Благоприятны пластические операции и косметологические процедуры – все это пройдет на ура. В возможных неприятностях может быть виноват сам Водолей. Можно идти, поскользнуться, упасть, очнуться – гипс. Нужно опасаться сердечной недостаточности и не перенапрягаться в спортзале.

В феврале Водолей может позволить себе демонстративное поведение и хороший костюм. Благоприятно покупать одежду, особенно по сниженным ценам.

Повышенная эмоциональность и готовность исполнять роль жертвы, особенно психологической, могут быть негативны для Водолея. Потому лучше попытаться повысить свой психологический тонус. В результате Водолей поймет, что сколько и чего бы ни происходило, самое ужасное прошло мимо него. В итоге все будет хорошо, и все переживания окажутся напрасными.

Рыбы

Февраль 2023 года для Рыб станет ровным месяцем. В этом месяце им стоит чаще прислушиваться к своей пророческой интуиции, а кто-то из них даже может стать ясновидящим, поскольку Венера соединится с Нептуном 15 февраля – это просто блестящее положение для этого знака зодиака. Решения, особенно относительно финансов, в это время нужно принимать быстро, даже молниеносно. Рыбы в феврале почувствуют вкус финансового успеха.

Родственники будут добры в феврале и готовы отдать Рыбам последнюю рубашку.

Карьера. На работе многое будет зависеть от коллектива, в котором трудятся Рыбы. На пути Рыб, которым приходится плыть против течения, возможны некоторые сложности, хотя безнадежным положение не назовешь. Чтобы добиться профессионального успеха, в этом месяце придется трудиться с удвоенной или утроенной силой, придется максимально использовать свои опыт, связи и знания.

Нужно стараться не тратить много времени на шоппинг. Полезные и нужные приобретения Рыб ожидают в следующем месяце.

Личная жизнь. Рыбам февраль не принесет никаких огорчений в личной жизни. Он подарит только гармонию и наслаждение. Рыбам рекомендуется отправиться в свадебное заграничное путешествие, обвенчаться или обручиться вблизи 15 февраля.

Этот месяц может оказаться многообещающим для одиноких Рыб – они встретят близкого человека. Полезным окажется общение с детьми и людьми, которые не утратили наивность и веру в чудо. Именно они бескорыстно поддержат Рыб.

Здоровье. Самочувствие Рыб в феврале будет зависеть от их взгляда на жизнь. Если они в состоянии активно работать, то будут в хорошей форме. Однако, лишившись возможности проявить себя, если Рыбы впадут в маниловщину, лень, вялость, аморфность, апатию, станут чрезмерно предаваться удовольствиям, они быстро истощат свои силы, и тогда все это приведет их к глубокой депрессии.

Неудачники февраля 2023 года:

Овен

Февраль 2023 года для Овна пройдет под знаком "минус", это будет непростой месяц. Несмотря на оптимизм и творческий настрой Овна, могут быть действительно сложные ситуации. С другой стороны, друзья и единомышленники при переходе Меркурия в Водолея, то есть во второй половине месяца, окажут ему существенную поддержку. Поэтому – не имей сто рублей, а имей сто друзей.

Карьера. Овна в феврале может ждать множество проектов, он может пойти совершенно новым и неординарным путем. У него появится совершенно новый энергетический потенциал или новый бизнес. В любом случае, несмотря на то, что все будет даваться сложно, Овен сумеет сделать марш-бросок.

В последней декаде февраля Овну представится хороший шанс подкорректировать отношения с кем-то, и этот шанс не стоит упускать. Можно будет помириться с близкими и друзьями, с кем ранее из-за строптивого характера Овен поругался. В последней декаде месяца Венера войдет в знак Овна, поэтому представителей знака может потянуть на любовь, финансовые договоренности, дипломатию в плане деловых партнерств. Тогда плоды творчества и просто заслуги Овна позволят ему погреться в лучах славы.

В феврале Овен также может с успехом заняться завершением старых дел, например, оформлением документов, квартирами, переездами. Он может решить те вопросы, которые давно требовали внимания, главное – не полениться поставить перед собой четкую цель.

11-16 февраля – не лучшее время для крупных покупок и выгодного вложения денег. Овна в это время могут обмануть и ограбить. Также нужно стараться не давать взаймы, поскольку могут возникнуть проблемы с возвращением этих денег. В этот период стоит быть внимательнее к новым знакомствам и опасаться краж.

Если Овен собирается предложить начальству новый проект, особенно краткосрочный, то лучше всего сделать это 20-23 февраля. Его не только не выгонят с работы за, казалось бы, бредовые идеи, но еще и предложат должность, о которой Овен так долго мечтал.

Личная жизнь. Личная жизнь Овна в первой декаде февраля будет не очень безоблачной. Возможны измены и тайные встречи избранника. С другой стороны, Овен и сам может увлечься тайным романом. Возможно, все это прольет свет на истинное отношение мужа или жены Овна, о котором он не догадывался. Следует постараться быть внимательнее, и тогда Овен не пройдет мимо своего счастья.

Ко Дню влюбленных Овну следует проявить свою неординарность, на которую он способен, сделать сюрприз близким и родным. Любовные изыски Овна поразят его избранницу или избранника, особенно предприимчивы в этом окажутся девушки и женщины. Хотя многие мужчины-Овны, несмотря на свою занятость также не упустят случая, удивить и порадовать свою вторую половинку. Не нужно стесняться проявлять себя в любви.

В бытовом плане все будет гораздо прозаичнее, но в силах Овна изменить и это. Главное – сильно не рисковать. Творческий подход к делам поможет Овну многое исправить.

В последней декаде февраля могут всплыть старые проблемы в отношениях с детьми и родными. Решать нужно все быстро и без лишних эмоций, чтобы не рассориться с самыми близкими людьми и даже соседями. Тогда Овен не только избавится от груза неприятностей, но и повысит свой рейтинг.

Здоровье. Здоровье Овна в феврале будет несколько уязвимо, особенно вероятно обострение легочных заболеваний. Необходимо разумно чередовать работу и отдых, так как физическая усталость может вызывать головные боли и повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, который у Овна будет слабым местом в этом месяце. Инфекционные и вирусные заболевания, грипп и коронавирус тоже могут скосить Овна, чтобы избежать этого, представителям знака необходимо меньше бывать в людных местах и носить маску.

Телец

Февраль-2023 вряд ли порадует Тельца. Несмотря на то, что он будет целеустремленным и трезвым в своих подходах в этом месяце, ему нужно сразу настраиваться на то, что есть, а не на то, чего хотелось бы. Тельцу необходимо довольствоваться тем, что есть: работа, деньги, отношения и прочее, не замахиваясь в феврале на что-то экстраординарное. Если некому водить ребенка в спецшколу или собаку в ветклинику, лучше поискать хорошее заведение поблизости.

В феврале на пути у Тельца будет возникать больше препятствий. Это терпеливый знак зодиака, но в этом месяце кто-то сумеет разозлить его "красной тряпкой", и, если так случится, то Телец может все смести на своем пути. Поэтому Телец может резко переиначивать и переворачивать ситуацию в сложном для него месяце.

Чего следует избегать Тельцу в феврале-2023, так это спокойствия. Да, такая обстановка будет для него более комфортна, но кто сказал, что она станет двигателем прогресса Тельца? Скорее, наоборот.

В этом месяце Тельцу следует быть осторожнее в дороге, поскольку возможны ДТП, или же он сам может стать виновником аварии. Также Тельцу в феврале лучше не выезжать за границу – возможны критические ситуации в поездках.

Карьера. В феврале-2023 у Тельца могут вызреть какие-то промежуточные ситуации. Если нужно обсудить важный вопрос, то это нужно делать только с теми людьми, которые могут принимать решения и отвечать за сказанное. Потом, после разговора, начальник перенаправит Тельца к подчиненному, чтобы он с ним все обсудил более детально. Такая схема устроит всех. Но если Телец пойдет напрямую к этому подчиненному, разговор закончится ничем. Кроме того, отправляясь на встречу, следует обстоятельно подготовиться, тем более, если это будут переговоры с целью трудоустройства. Важно, чтобы Телец был компетентен, а не просто самоуверен.

Удачно для Тельца разрешатся только те финансовые вопросы, которые идут со знаком "минус": на льготу он может рассчитывать, а на премию – вряд ли. В феврале ему будет сложно удовлетворить слишком большие аппетиты и заработать лишнюю копейку.

Личная жизнь. Тельца в феврале будут беспокоить родители, бабушки и дедушки, а также вторые половинки. Важно будет проявить искреннюю эмпатию и помочь им. В это время у близких Тельца могут обостриться болезни, они могут задумать переезд, а, может, они просто решат повоспитывать Тельца, но сделано это будет отнюдь не в мягкой ненавязчивой форме. Возможны семейные противостояния. Единственный способ для Тельца перенести это с наименьшими потерями – стойко держаться, особо не реагируя на происходящее и делая то, что от Тельца требуется, а все остальное пропуская мимо ушей.

Здоровье. Больше всего проблем для Тельца может создать в феврале состояние кожи. Могут появиться прыщи, нарывы, дерматологические проблемы. Тельцу важно заниматься сексом только с презервативом. Раны в это время будут заживать не лучшим образом, поэтому не стоит отправляться ни на какие радикальные косметологические процедуры, менять средства по уходу за лицом, пытаться избавиться от того, что не устраивает. Лучше использовать отвары трав, например, зверобоя, который обладает вяжущими и дезинфицирующими свойствами. Такие средства медленно, но приведут кожу в порядок.

Близнецы

Для Близнецов февраль-2023 также пройдет под знаком "минус". Марс, планета несчастья, все еще будет двигаться по их знаку, поэтому возможны ДТП, несчастные случаи, конфликты, сложные ситуации. Судьба может ломаться в это время.

Звезды советуют Близнецам больше общаться, встречаться с друзьями, знакомиться с интересными людьми, в том числе и в интернете, изучать иностранные языки, а главное – не напрягаться. Хоть забот и невпроворот, но едва ли в этом месяце удастся сдвинуть проблемы с мертвой точки, так что лучше не пытаться, а просто наслаждаться маленькими радостями жизни.

Карьера. Февраль – не самый подходящий период для штурма служебной лестницы Близнецами. Наоборот, все может просто обрушиться. Близнецов могут или понизить в должности, или уволить. Потому следует быть терпеливее и не проявлять нервозность.

Большинству представителей знака будет нелегко вписаться в рабочий ритм, выполнять повседневные дела, спокойно реагировать на замечания начальства.

Для собственного бизнеса время также не особо удачное – можно прогореть. Рисковать не стоит – прогорите. Лучше сохранить то, что есть, не ставя пока что перед собой новые цели. В этом месяце вероятны конфликты с руководством, партнерами, коллегами, властями, а также может нагрянуть налоговая инспекция.

В плане финансов февраль для Близнецов будет сложным и неоднозначным периодом. Не стоит нести деньги в банк и совершать крупные покупки. Лучше создать подушку безопасности дома, в собственном сейфе или шкатулке.

Похоже, Близнецы станут самым большим лузером месяца.

Личная жизнь. А вот личная жизнь Близнецов в феврале-2023 может сложиться неожиданно благоприятно. Они могут встретить вторую половину в пути. Например, Близнецы могут отправиться в поездку, попасть в ДТП – и все, свадьба и любовь. Благоприятными будут встречи в дороге, в путешествиях, командировках, а также знакомства в интернете. Если выбираете вариант с интернетом, то не особо рассчитывайте на сайты знакомств – гораздо больше вероятность найти своего человека на тематических форумах, где общаются люди с общими интересами. Не факт, что сразу же вспыхнет бурный роман, но дружба может стать началом более близких отношений.

Несвободные Близнецы в феврале не застрахованы от случайных отношений и любовных интрижек. Семейным Близнецам желательно проводить больше времени вместе со своей второй половиной, но не наедине друг с другом – лучше приглашать друзей или родственников, тогда не будет сложных ситуаций между супругами. Совместные яркие впечатления пойдут на пользу. А вот в четырех стенах Близнецы рискуют разругаться с любимым человеком из-за сущих пустяков, как это случалось у многих во время эпидемии коронавируса и карантина.

Здоровье. Эмоциональное состояние Близнецов будет не вполне стабильным. Следует стараться избегать стрессов. А если придется столкнуться с неприятностями, нужно отнестись к ним с присущей Близнецам легкостью. Серьезные медицинские вмешательства, например, плановые операции, в первую неделю месяца не рекомендуются. Вообще, в феврале Близнецам нельзя игнорировать тревожные сигналы организма, однако зацикливаться на любимых болячках тоже не стоит. Если Близнецов что-то беспокоит, нужно тут же обращаться к врачу, при этом не впадая в постоянное болезненное состояние. Нужно продолжать вести активный образ жизни и регулярно отправляться на пробежки. В конце месяца Близнецы почувствуют себя намного бодрее, и это будет время возобновить занятия спортом, поэкспериментировать с имиджем и внешностью.

Влад Росс / УНИАН

Рак

Для Рака февраль 2023-го будет неблагоприятным периодом. Чтобы не увязнуть в рутине февраля 2023, Раку нужно постараться разнообразить свой быт: сделать перестановку в доме, записаться на курсы, экспериментировать. Это довольно противоречивый месяц для Рака, потому нужно стараться не форсировать события ни в какой из областей жизни. Нужно быть осторожным и предусмотрительным, и тогда ни о чем не придется жалеть.

Карьера. В первой половине февраля на работе у Рака увеличится вероятность конфликтов и необдуманных решений, которые могут привести к серьезным неприятностям. Но предупрежден – вооружен. Нужно стараться в начале месяца не поддаваться на провокации, в том числе собственного внутреннего голоса. Интуиции сейчас тоже не стоит доверять. Никого не следует посвящать в свои планы и намерения. Также нельзя ввязываться в авантюры.

Вторая половина месяца окажется более спокойной, но нужно по-прежнему держать ухо востро. В этот период появится шанс исправить давние ошибки и сделать правильные выводы.

Конец месяца подарит Раку возможность найти дело по душе, может прийти неотвратимая финансовая поддержка.

Раку необходимо проявлять осторожность во время поездок и путешествий, иначе его могут обокрасть. Рак может лишиться всего: кошелька, документов, банковских карт. Также есть риск поверить кому-то и одолжить деньги, которые ему не вернут.

Личная жизнь. Рак в феврале станет более чувственным и сексуальным, что поможет привлечь представителей противоположного пола. Семейным Ракам рисковать не стоит, потому чары лучше направить на своего партнера – отношения станут более прочными и гармоничными. В этом месяце звезды советуют Раку не вспоминать прошлые обиды (хотя это самый обидчивый знак зодиака) и не выяснять отношения, иначе можно серьезно поругаться из-за пустяков. Можно разругаться на всю жизнь, даже если уже отпраздновали серебряную или золотую свадьбу.

Свободные Раки в феврале могут увлечься человеком, который не захочет афишировать отношения. Представителей знака ждет тайная любовь и страсть. Возможно, этот человек окажется не свободным или публичным.

Здоровье. В феврале здоровье Рака будет нормальным, он будет в весьма хорошей форме. Но слишком интенсивный ритм жизни может отразиться и на самочувствии. Потому нужно избегать стрессов, переутомления, не перенапрягаться на спортивных площадках, в зале, не общаться с токсичными людьми. Организм в течение месяца следует поддерживать витаминами, особенно А и D, а также микроэлементами, которые содержатся в печени трески.

Счастливчики февраля-2023:

Дева

Февраль-2023 для Девы будет хорошим и продуктивным месяцем, когда не появится ни малейшего повода для расстройства. Деве стоит призвать на помощь предусмотрительность, аналитический ум и не распространяться о своих планах, ведь счастье и успех во многом зависят от поступков и мыслей Девы – она сама себя может программировать на удачу и успех.

Карьера. В профессиональной деятельности в феврале Деве не стоит ставить перед собой слишком глобальные цели, но финансовое продвижение ей все равно будет обеспечено. Главная задача – выполнять в этот период взятые на себя обязательства. Даже если Деве удастся совершить трудовой подвиг, вероятнее всего, он будет не таким ярким, как ей бы хотелось. Поэтому не нужно тратить понапрасну силы и время.

Вторая половина месяца обещает быть более позитивной и спокойной. Дева сумеет решить текущие задачи, исправить давние ошибки и просчеты, особенно это касается бухгалтеров.

Настоящий успех возможен лишь в конце месяца, где Деву может ждать рог изобилия. Успех в финансовых вопросах в это время будет зависеть от коммуникации с заказчиками и партнерами.

В первой половине месяца Деве важно стараться избегать конфликтов, ведь именно они могут привести к задержкам с выплатами. А в конце месяца все будет хорошо.

Личная жизнь. Февраль не очень располагает к прогулкам под Луной и романтическим признаниям, да и Дева – довольно прагматичный знак зодиака, а Венера будет в романтичных Рыбах. Поэтому свободным Девам рекомендуется больше сосредоточиться на себе. Месяц подходит для самоанализа, работы с психологом и астрологом, общения с друзьями и родственниками. Деве важно не строить иллюзий, а постараться реально оценить свои перспективы. Дев, состоящих в браке, ждет спокойный месяц в кругу семьи. Однако в первую декаду месяца нужно постараться быть более терпимыми. Звездная обстановка может провоцировать ссоры даже между самыми близкими людьми, но не нужно выяснять отношения и наступать друг другу на больные мозоли, тогда и поводов для конфликтов не возникнет.

Здоровье. В феврале возможно обострение хронических болезней Девы. Ее слабое место – желудочно-кишечный тракт. Возможны аллергия, снижение иммунитета и ОРВИ. Важно поддержать организм правильным питанием и витаминами, обратиться к нутрициологу, избегать стрессовых ситуаций, учиться спокойно реагировать на неприятности и попытаться избавиться от привычки держать все под контролем, а также не перерабатывать. Для начала активных занятий спортом время не самое подходящее – силы необходимо поберечь. Но и пассивный досуг вреден, особенно если все время лежать в постели. Девам в этом смысле необходимо найти золотую середину.

Весы

В феврале 2023 года Весы ждет большущий успех. В этом месяце они будут в прекрасном настроении. Они будут заряжаться от Марса в Близнецах и от Меркурия в Водолее. Весы будут на коне. У них все будет хорошо, их ждут великие дела, когда все старания будут оценены. Но не стоит торопить события, иначе есть риск нажить завистников. Нужно сосредоточиться на делах, тогда и результат не заставит себя долго ждать.

Карьера. Весы в феврале-2023 будут полны энтузиазма, новых идей, планов и проектов, и все это может воплощаться в жизнь. Многим представителям знака будет удаваться легко находить нестандартные решения проблем и сохранять позитивное отношение к миру. До 10 февраля достичь взаимопонимания будет сложнее, чем обычно, снизится бдительность, а звездная обстановка будет провоцировать ссоры и разногласия, особенно вблизи 5 февраля, когда будет полнолуние. Благодаря оптимизму и оригинальному мышлению Весы без особых проблем смогут преодолеть сложный период и после 10-го числа раскрыть свои таланты, а также завоевать признание окружающих.

В последние дни месяца ничто не помешает Весам достичь глобальных запредельных целей. Так что если возникнет желание покорить Джомолунгму, то это звездный час Весов.

Личная жизнь. В феврале-2023 личная жизнь Весов может быть невероятно завораживающей. Они могут стать весьма привлекательными, сменить свой имидж и, как магнит, притягивать к себе представителей противоположного пола. Весам можно наслаждаться общением, но терять голову не стоит – нужно распорядиться звездными бонусами с умом.

Свободным Весам стоит учитывать, что в первой половине месяца романтические знакомства вряд ли окажутся удачными – возможно, время получится провести хорошо, но не стоит рассчитывать на счастливое продолжение романа.

Весам, состоящим в браке, в этот период следует быть мудрее, не провоцировать ссоры. Во второй половине месяца семейные Весы с удовольствием будут проводить время в кругу семьи.

А вот свободным Весам не стоит строить далекоидущие планы. Но вот знакомства в последние недели месяца могут перерасти в крепкий и долгосрочный союз. Можно найти избранника на всю жизнь.

Здоровье. В феврале-2023 Весы будут в отличной физической форме: энергии хватит и на работу, и на деятельность, и на личную жизнь, и на увлечения. Однако не стоит терять бдительность, ведь февраль – достаточно травмоопасный период для представителей этого знака. В феврале обстановка будет располагать к излишествам, многим Весам будет сложно отказаться от сладостей, любимых блюд или хорошего вина. Лучше в этом месяце постараться сбросить вес и сесть на диету. Но во всем важна мера, иначе организм отреагирует перепадами давления, нарушениями сна, аллергическими реакциями и мигренью.

Стрелец

Февраль-2023 обещает быть для Стрельца хорошим месяцем. В это время Стрелец сам удивится своей работоспособности, умению все успевать. Звезды говорят, что именно в этот период у него будет шанс закрыть все задолженности по делам. Все будет складываться благоприятно для Стрельца, на ловца и зверь будет бежать. Он будет подпитан энергией и способен на трудовые подвиги. Если Стрелец находится на фронте, то ни одна пуля его не возьмет. Он может обустраивать дом и заботиться о близких, но при этом важно не забывать о своих собственных интересах.

Карьера. Энергичность и напор приведут Стрельца к прекрасным результатам. Он сможет добиться профессионального и духовного роста, стать прекрасным руководителем, возвыситься. Однако следует избегать конфликтов с сослуживцами, которые могут ему завидовать.

Февраль для Стрельца станет началом продуктивного периода в 2023 году. Если он мечтал о чем-то, что казалось ему совершенно недостижимым, то февраль – самое время, чтобы поверить в невозможное. Стрельцу удастся заработать деньги, занимаясь любым делом. Однако его склонность к риску может привести к потерям, потому все нужно просчитывать.

Личная жизнь. Одиноким Стрельцам в феврале стоит направить энергию на поиски спутника жизни, а для этого нужно постараться расширить круг своих знакомых и больше времени проводить в общении. Если пригласят на вечеринку или прием, отказываться нельзя. Особенно благоприятной будет ситуация вблизи романтического соединения Венеры и Нептуна 15 февраля. 14-16 февраля – это прекрасный романтичный момент в жизни Стрельца.

Здоровье. В феврале здоровье не доставит Стрельцу забот. Никакие болезни не будут липнуть к Стрельцу, даже грипп. Максимум он пару дней покашляет, и все. Единственная опасность – возможен нервный срыв на работе, последствиями которого могут стать боли в спине, руках и ногах, а также небольшие головокружения.

Козерог

Козерог станет самым успешным знаком зодиака в феврале 2023-го. Все, что он запланировал, в этом месяце воплотится в жизнь. Фундамент успеха был заложен еще в январе. Однако Козерогу нужно постоянно трудиться, непрерывно добиваться намеченных целей. Для этого знака успех – не успех, если он не добыт упорным трудом. Образно говоря, Козерог – это шахтер, который пробивает скалу.

Козерогу необходимо внимательнее присмотреться к своему ближайшему окружению. Деловые партнеры и друзья готовы оказать помощь в реализации самых сложных проектов. Потому Козерог может найти покровителей, банкиров, финансистов.

Карьера. В профессиональной деятельности у Козерога все будет складываться очень благоприятно. Он будет мыслить логически, будет объективен в суждениях, сможет все хорошо организовать, открыть новый бизнес. Все это поможет добиться поставленных целей, заслуженно пользоваться уважением начальства и сотрудников.

Напряженный период в работе может возникнуть в середине февраля, но он закончится приятным бонусом в финансовой сфере – получением достойных результатов и соответствующих материальных поощрений. В середине месяца также возможна большая успешная финансовая сделка.

Личная жизнь. Козерогу в феврале удастся заметно улучшить качество личных отношений, вернуть любимого человека, особенно ближе к 14 февраля. Он сможет четко излагать свои мысли и идеи, добиваться полного понимания. Козерогу не стоит сомневаться в себе и других. Если он любит кого-то и хочет во что бы то ни стало добиться взаимности, ему нужно постараться раскрыться и показать, насколько сильны его чувства.

Здоровье. У Козерога в феврале не будет особых проблем со здоровьем. Однако необходимо помнить, что в гололед нужно быть особенно осторожными и внимательными. Слабое место Козерога – кости, суставы. Нужно избегать травм и переломов. В конце месяца может усилиться аппетит, но переедать не стоит, иначе можно будет очень быстро набрать лишний вес.

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