Трагедия станет спусковым крючком опасных событий: как отразится на Украине коридор затмений 2022

Назван самый тяжелый день для Украины во время коридора затмений 2022 / Фото pixabay.com, Reuters

В субботу, 30 апреля, начался коридор затмений, который продлится до 16 мая и окажет влияние на мировую экономику, международные экономические отношения, политические системы многих стран, в том числе и Украины.

Астролог Марина Скади рассказала, как коридор затмений 2022 отразится на судьбе нашей страны.

По словам Скади, в мае этого года политический вектор развития начнет меняться во многих странах. Постепенно будут внедряться изменения в социальных и экономических программах отдельных государств, результаты которых будут заметны до конца 2022 года.

Читайте такжеТриггернет по полной: гороскоп для России на День победы 9 мая 2022Тяжелым будет 9 мая, которое является средней точкой между затемнениями. В этот день может случиться, что угодно. Людям бесполезно искать в этом логику. По словам специалиста, совсем необязательно, что фон этого дня будет отрицательным - возможен неожиданный поворот событий, счастливый случай. При этом и вероятность неприятностей также велика. Ведь в этот день все переворачивается "с ног на голову" и наоборот.

По словам астролога, могут возникнуть большие проблемы в управлении государственными финансами, а также попытки скрыть преступления, иногда ценой многочисленных жертв.

"Если же люди не хотят понимать очевидного и предпочитают отмалчиваться, оставаться в стороне от происходящего сейчас, особенно в Украине, то такое коллективное явление может стать плачевным для всего мира. Этот коридор затемнений заставит многих задуматься над происходящим сейчас. Может произойти трагедия, которая станет спусковым крючком в ряде опасных событий, но это привлечет внимание мировой элиты к реальным проблемам человечества", – пояснила Марина Скади.

Ранее астролог Надежда Боровая составила гороскоп для Путина в соответствии с возможным реальным временем его рождения. Астропрогноз обещает обещает трудные времена для главы РФ. Все, что сейчас делает кремлевский диктатор, только вредит ему.

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