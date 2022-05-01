УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Трагедия станет спусковым крючком опасных событий: как отразится на Украине коридор затмений 2022

1 мая 2022, 12:14

Тяжелым будет 9 мая, которое является средней точкой между затемнениями. В этот день может случиться, что угодно. Людям бесполезно искать в этом логику.

гороскоп, гороскоп для Украины
Назван самый тяжелый день для Украины во время коридора затмений 2022 / Фото pixabay.com, Reuters

В субботу, 30 апреля, начался коридор затмений, который продлится до 16 мая и окажет влияние на мировую экономику, международные экономические отношения, политические системы многих стран, в том числе и Украины.

Астролог Марина Скади рассказала, как коридор затмений 2022 отразится на судьбе нашей страны.

По словам Скади, в мае этого года политический вектор развития начнет меняться во многих странах. Постепенно будут внедряться изменения в социальных и экономических программах отдельных государств, результаты которых будут заметны до конца 2022 года.

Читайте такжеТриггернет по полной: гороскоп для России на День победы 9 мая 2022Тяжелым будет 9 мая, которое является средней точкой между затемнениями. В этот день может случиться, что угодно. Людям бесполезно искать в этом логику. По словам специалиста, совсем необязательно, что фон этого дня будет отрицательным - возможен неожиданный поворот событий, счастливый случай. При этом и вероятность неприятностей также велика. Ведь в этот день все переворачивается "с ног на голову" и наоборот.

По словам астролога, могут возникнуть большие проблемы в управлении государственными финансами, а также попытки скрыть преступления, иногда ценой многочисленных жертв.

"Если же люди не хотят понимать очевидного и предпочитают отмалчиваться, оставаться в стороне от происходящего сейчас, особенно в Украине, то такое коллективное явление может стать плачевным для всего мира. Этот коридор затемнений заставит многих задуматься над происходящим сейчас. Может произойти трагедия, которая станет спусковым крючком в ряде опасных событий, но это привлечет внимание мировой элиты к реальным проблемам человечества", – пояснила Марина Скади.

Ранее астролог Надежда Боровая составила гороскоп для Путина в соответствии с возможным реальным временем его рождения. Астропрогноз обещает обещает трудные времена для главы РФ. Все, что сейчас делает кремлевский диктатор, только вредит ему.

Другие новости:

viber
война в Украине Солнечное затмение астролог гороскоп лунное затмение коридор затмений гороскоп на май гороскоп 2022
Реклама
Популярное
Покровительство высших сил и судьбоносные перемены: три знака могут рассчитывать на это в конце апреляПокровительство высших сил и судьбоносные перемены: три знака могут рассчитывать на это в конце апреля Скоро на Скорпионов обрушится денежный дождь - подробный гороскоп на май 2022Скоро на Скорпионов обрушится денежный дождь - подробный гороскоп на май 2022 Солнечное затмение 30 апреля ударит по "палачу Алеппо" Дворникову и всей России - прогноз астрологаСолнечное затмение 30 апреля ударит по "палачу Алеппо" Дворникову и всей России - прогноз астролога Россия на грани и может вести войну высокой интенсивности всего несколько недель – Валентин БадракРоссия на грани и может вести войну высокой интенсивности всего несколько недель – Валентин Бадрак "Зачистите эту гадость": Гордон "распек" запроданку Королеву, припомнив угрозы ее муж-стриптезера"Зачистите эту гадость": Гордон "распек" запроданку Королеву, припомнив угрозы ее муж-стриптезера
Поддержите Главред

Последние новости

12:14

Трагедия станет спусковым крючком опасных событий: как отразится на Украине коридор затмений 2022

12:12

Путин устроил крах порядка в Европе: в ФРГ поставили условие РФ по войне с Украиной и снятию санкцийВидео

12:00

Родившаяся в Ужгороде Елка развлекает россиян в Сочи и молчит о войне на родине

11:42

Украинские воины "Стугной" ярко уничтожили элитный русский вертолет Ка-52 "Аллигатор"Видео

11:24

Le Monde: Для Украины в войне с Россией прошло время уступок, дальше – победа

Реклама
11:21

Три сценария войны: чего ждать Украинемнение

11:15

"Даже "ХНР" неудобно объявлять 9 мая": Арестович заявил, что армия РФ уже не способна наступать

11:12

Удары России из Крыма и работа ПВО: в Одессе войска Украины уничтожили 7 самолетов врагаВидео

10:56

Украинка героически спасла 16 собак от российских оккупантов

10:39

В радиусе до 50 км уничтожено будет всё: эксперт объяснил, куда РФ может нанести ядерный удар

10:20

Нацгвардиец отправил российского "Грача" фермерам на металлолом, а пилота - на концерт КобзонаВидео

10:14

Фомина неделя 2022: значение каждого дня, запреты и традиции

10:06

Россия собралась надолго захватить Херсон, чтобы усилить оккупацию Крыма – разведка БританииВидео

09:58

Враг ударил ракетами по заводу или складу минеральных удобрений на Николаевщине

09:18

Чудом уцелела после бомбежек: в Бородянке под завалами дома нашли икону

09:18

Антипутинская коалиция: сможет ли мир усмирить кремлевского монстрамнение

09:03

В России "полыхает" от визита Джоли в Украину - заманивают актрису в "ЛДНР" водкойВидео

08:54

Кулеба и Блинкен повели телефонный разговор - обсудили помощь Украине в $33 млрд

08:35

"Спецназ режет их по тылам, потери огромные": Арестович об "успехах" оккупантов на подступах к Кривому РогуВидео

08:25

Уцелела лишь печь: под Киевом пенсионерка пекла паски на руинах своего дома

Реклама
08:20

Гороскоп на сегодня 1 мая 2022: Близнецам – потери, Весам – дурные знаки, Скорпионам – подсказки судьбы

08:05

В боях с российскими оккупантами погиб легендарный "киборг" с позывным "Багдад"

07:46

Оккупанты превратили завод в руины: как выглядит Азовсталь сейчас - фото со спутника

07:09

ВСУ ударили по врагу: уничтожены 42 оккупанта, новейшая система для приглушения БПЛА и два Орлана

07:00

Поздравления с 1 Мая – душевные открытки и картинки к празднику

06:41

Путин - на пороге официального объявления войны Украине – The Sun

06:23

Как Запад отговаривает Путина не применять "ядерную дубину"мнение

05:38

Огромный удар по психике Путина: эксперт объяснил, почему важно было затопить крейсер МоскваВидео

05:00

"Можно выдохнуть": таролог назвала сроки коренного перелома в войнеВидео

04:30

В "Дие" появилось нововведение, которое касается сертификата вакцинации: подробности

03:40

Синоптик рассказал, когда ждать жары в Украине в маеВидео

03:12

Военный эксперт показал слабые места армии РФ: "Это бремя, которое тормозит успех Путина в Украине"Видео

02:40

Эксперт рассказал, почему ленд-лиз от США для Украины очень важен

02:07

Поглумилась над Украиной: Наташа Королева показала фото из Киева верхом на Киркорове

01:30

ВСУ способны уничтожить Крымский мост, но есть важный нюанс - экспертВидео

00:31

"Никогда не забудет": Зеленский резко высказался о вражеских обстрелах Одессы

00:08

Оккупантов "покрошили" с техникой: Зеленский рассказал о проблемах с подготовкой парада в МосквеВидео

00:05

Ермак обсудил с советником Эрдогана войну и гарантии безопасности

30 апреля, суббота
23:46

Расстреливали мирных людей: под Киевом нашли двух коллаборантов, которые убивали украинцевВидео

23:18

Модель лупит оккупантов на фронте: девушка-военнослужащая рассказала о войнеВидео

Реклама
23:14

"Мы много потеряли": в УЕФА шокировали заявлением в поддержку российских спортсменовВидео

22:52

В Украине прогнозируют скачок цен на продукты: что подорожает

22:44

"Убитых очень много": Арестович рассказал о потерях оккупантов в УкраинеВидео

22:07

Анджелину Джоли во Львове срочно увели в укрытие: актриса бежала под вой сиренВидео

22:05

Посещение кладбищ во время войны: спасатели дали важные рекомендации

21:56

Удачная охота: ВСУ за три минуты стерли в порошок четыре танка рашистовВидео

21:37

"Самый тяжелый период прошел": астролог составил гороскоп для Украины на май и рассказал о победеВидео

21:19

Орки принудительно вывозят мирных жителей из Харьковской области - Генштаб

21:17

Супергерой-легенда: в ВСУ рассказали о наводящем ужас на рашистов Призраке КиеваВидео

20:55

Генерал РФ попал на концерт Кобзона: ВСУ уничтожили сотню орков вместе с начштаба армииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять