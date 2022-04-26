Когда Путин умрет: астролог назвала критическую дату для диктатора

Астрологи вычислили настоящую дату рождения Путина и составили для него гороскоп / Коллаж фото Reuters, pixabay.com

Президент России Владимир Путин тщательно скрывает реальную дату своего рождения, но мировым астрологам все же удалось вычислить ее более или менее точно.

Гороскоп для Путина в соответствии с возможным реальным временем его рождения составила практикующий астролог Надежда Боровая, передает Realist.online.

Астропрогноз обещает обещает трудные времена для главы РФ. Все, что сейчас делает кремлевский диктатор, только вредит ему. Вероятно, Путин либо не очень хорошо понимает результаты своих действий, либо оценивает их неправильно.

"Первая критическая дата - это 30 апреля. Во-первых, это какое-то обострение уже имеющихся проблем со здоровьем, во-вторых, как это не странно, существует "угроза" от других людей", - сказала астролог и добавила, что это необязательно будет угроза жизни Путина.

"Это и действия, направленные на дискредитацию человека, подковерные интриги. То есть, действия других людей, наносящие любой вред нашему товарищу, включая морально-психологический, который может сработать как триггер, в том числе в отношении здоровья психологического и физического", - объяснила астролог.

Сейчас у Путина и всей России критически истощаются ресурсы.

"Он отождествляет свой кошелек и нематериальные ресурсы с государственным кошельком и возможностями. Такому человеку власть вообще противопоказана. На любом месте, в фирме, чиновником, начальником, президентом. Везде он будет отождествлять себя и свою работу как свой ресурс, и использовать в своих целях", - отметила астролог.

Боровая прогнозирует, что в ближайшее время агрессия Путина не исчезнет. Он не готов к переговорам, хотя, возможно, будет создавать видимость этой готовности для введения в заблуждение.

К концу лета – началу осени, благодаря махинациям, Путин сохранит какое-то количество денег и ресурсов и выведет их в тень.

Когда умрет Путин

По словам астролога, все время до конца года Путин будет находиться в системе саморазрушения, то есть своими действиями он будет причинять сам себе вред. Кроме того, в его окружении точно есть тайные враги.

"В этом отношении интересно время – конец ноября. Там может случиться нечто, что заставит Путина буквально панически чего-то бояться, и это будет заслуга других людей (которые этот страх либо устроят, либо будут поддерживать, либо реализуют заговор)", - рассказала Боровая.

"Конец ноября - это дата вероятного конца жизни. Либо из-за серьезного обострения в это время заболеваний, либо угрозы от чего-то, кого-то", - гласит гороскоп для Путина.

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Впрочем, даже если Путин выживет, это не сулит ему ничего хорошего - он потеряет власть.

"Если до начала декабря Путин останется жив (а такой шанс есть), то вероятность потерять власть – конец декабря, начало января. Фактически в новый, 2023 год, соседствующая страна может войти уже как без "привычного властелина", так и совсем в ином виде и даже вообще не в тех границах, которые существуют сегодня", - резюмировала астролог.

Как сообщал Главред, астропсихолог Валентина Витрох считает, что Путина ждет насильственная смерть, кончина в психиатрической больнице или смертельная болезнь.

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