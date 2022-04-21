Солнечное затмение 30 апреля 2022: астролог рассказала, каких перемен ждать всем знакам зодиака

Солнечное затмение для знаков зодиака - каких перемен ждать / Коллаж фото pixabay.com

30 апреля 2022 года произойдет солнечное затмение в десятом градусе Тельца и начнется коридор затмений до 16 мая, когда будет лунное затмение в Скорпионе. Нежелательно принимать важные решения или делать операции в этот период.

Какие события могут произойти в вашей жизни, рассказала астролог из Австралии Анжела Перл.

На какую сферу жизни повлияет солнечное затмение 2022

Для того, чтобы понять, в какой сфере жизни произойдут перемены, нужно вспомнить, что происходило, когда подобное затмение было в прошлый раз:

13 апреля 2004 года;

28 октября 2004 года;

10 мая 2013 года;

29 апреля 2014 года.

Влияние затмения можно ощущать в течение полугода (три месяца до и после этих дат). Важно вспомнить не столько сами события, сколько сферу жизни, в которой они происходили (работа, отношения, деньги).

Солнечное затмение для Овнов

У Овнов солнечное затмение состоится во втором доме гороскопа. Это сфера финансов. Возможна неожиданная прибыль, новая работа или увольнение, избавление, освобождение от обязательств.

Овны смогут легко перейти на какой-то другой уровень доходов, произойдет переоценка ценностей, говорит гороскоп.

Солнечное затмение 30 апреля - чего ждать Тельцам

У Тельцов жизнь может поменяться. В основном, это коснется отношений с другими людьми - мужем, женой, боссом, клиентами, окружением. Некоторые представители знака могут заключить брак, развестись, встретить новую любовь, заключить контракт. Круг общения может измениться.

Также Тельцы поменяют имидж. Они задумаются над тем, как они выглядят и показывают себя миру.

Солнечное затмение для Близнецов - гороскоп

У Близнецов затмение произойдет в 12-м доме гороскопа. Это сфера самопознания, изоляции, эмиграции.

Некоторые представители знака займутся психологией, эзотерикой, благотворительностью.

Близнецам захочется побыть в одиночестве. Некоторые из них уедут на время и будут вести затворнический образ жизни. Есть риск попасть в больницу.

Солнечное затмение 30 апреля 2022 - гороскоп для Раков

Раки будут строить новые планы с группой единомышленников (соцсети, интернет, клуб по интересам). Некоторые займутся онлайн-бизнесом.

Изменится круг общения. Некоторые друзья уйдут, зато появятся новые - очень яркие и интересные.

Солнечное затмение для Львов

Затмение произойдет в десятом доме гороскопа. Это сектор карьеры, статуса, цели в жизни. Львы получат повышение, появится новый руководитель. Некоторые представители знака могут уволиться и переехать в другую страну.

Произойдут события, связанные с родителями или с людьми, которые являются для вас авторитетом.

Солнечное затмение для Дев

Девам нужно готовиться к событиям, связанным с заграницей (общение, поездка, путешествие, эмиграция, получение ПМЖ или гражданства).

Также проиграется тема образования: поступление в университет, получение диплома.

Если у вас идут судебные процессы, то во время коридора затмений эти вопросы решатся.

Солнечное затмение - чего ждать Весам

Представителям знака нужно готовиться к кульминации кризиса в финансах, особенно если у вас есть долги и кредиты. Если же у вас есть инвестиции, то будет большой доход.

"Все зависит от той финансовой ситуации, с которой вы подошли к затмению. Возможны скачки из плюса в минус и наоборот", - сказала астролог.

Некоторые Весы получат наследство. Также будут перемены в налогах, алиментах и т.д.

Операции лучше не делать с 27 апреля по 6 июня, посоветовала Анжела Перл.

Солнечное затмение для Скорпионов

Фокус на секторе брака, отношений, любви. Могут начаться необычные отношения с иностранцем, с человеком другой культуры или религии, с большой разницей в возрасте.

"Может брак по этому затмению или разрыв. То, что развивалось, придет к кульминации", - говорит гороскоп.

Возможны сделки купли-продажи. Их лучше заключать до 10 мая.

Изменится круг общения.

Солнечное затмение 30 апреля 2022 - гороскоп для Стрельцов

У Стрельцов перемены будут связаны с работой. Что-то новое войдет в вашу жизнь. Может появиться новая работа, повышение, командировка, произойдет смена руководства.

Также представителей знака ждет смена режима, обычной рутины и образа жизни.

Завершатся проблемы и конфликты.

Стрельцам важно обратить внимание на здоровье. Могут проявиться проблемы, о которых вы не знали. Хороший момент для того, чтобы отказаться от вредных привычек.

Солнечное затмение - что "светит" Козерогам

Тема любви войдет в вашу жизнь, закрутится роман, начнется конфетно-букетный период.

Козероги получат подарок. Произойдет что-то неожиданное, например, беременность.

Ждите новость, которая касается детей.

У Козерогов появится новое хобби. Вы найдете в себе творческую жилку, говорит гороскоп 2022.

Солнечное затмение для Водолеев

Затмение произойдет в четвертом доме гороскопа. Это сектор места жительства, дома, города, семьи.

"Планеты могут "трухануть" ваше чувство защищенности", - предупредила астролог.

Некоторые Водолеи решат переехать (кто-то вернется на Родину, кто-то - уедет). Появится новый член семьи.

Солнечное затмение - чего ждать Рыбам

У Рыб затмение в третьем доме гороскопа. Это сектор общения, новых контактов, иностранных языков, информации.

У представителей знака будет много поездок, у некоторых - переезд. Будут происходить события в жизни сестры или брата, и вы будет в них участвовать.

Рыбы пойдут на курсы иностранного языка.

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