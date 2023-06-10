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Только единицы разгадают эту головоломку: надо за 9 сек. найти собаку среди овец

Андрей Ганчук
10 июня 2023, 13:25 обновлено 10 июня, 13:31
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Собаку среди овец на изображении действительно найти очень сложно – нужно проявить небывалую смекалку, чтобы разгадать такую необычную головоломку.
Головоломка 1
Надо найти собаку среди овец - головоломка для настоящих гениев / Indiatimes

Если вы давно ищете, как подзарядить свой мозг и прокачать интеллект, разгадывайте головоломки. Сложные оптические иллюзии помогут понять, насколько вы внимательны и рассудительны. На этот раз предлагаем вам разгадать сложную загадку – нужно найти овцу среди собак.

Головоломка, которую разместили в Indiatimes, на первый взгляд, ставит интересную задачу. Надо посмотреть на картинку в течение 9 секунд и найти собаку – она прячется на изображении среди множества овец.

Головоломка 2
Посмотрите внимательно на картинку, чтобы найти собаку / Indiatimes

Далеко не факт, что удастся обнаружить собаку практически сразу, придется подумать.

видео дня

Отгадка

Если вы не смогли найти собаку, не волнуйтесь, поскольку многие тоже не могут ее отыскать. Лишь некоторым людям это удалось.

Посмотрите на центр картинки. Там вы найдете визуальный след собаки на одежде пастуха.

Головоломка 3
На изображении четко видна собака / Indiatimes

Головоломки на Главреде

Ранее мы предлагали вам на рисунке с множеством предметов найти картошку фри. Головоломка простая и интересная – на ее отгадку дается всего 3 секунды.

Можете попробовать разгадать и головоломку с цифрами. Она тоже несложная, нужно лишь внимательно посмотреть на картинку в течение 3 секунд, чтобы найти правильный ответ.

Есть и другая головоломка, где нужно найти сердце среди цветов. На решение задачи дается всего 5 секунд.

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