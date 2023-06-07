Чрезвычайно сложная головоломка: только единицы найдут сердце за 5 секунд

Очень причудливый рисунок со многими деталями способен запутать кого угодно.

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Нужно найти сердце за 5 секунд/ Brightside, ua.depositphotos.com

Ежедневное разгадывание головоломок и разных загадок поможет всегда держать в тонусе свой мозг и даже улучшить умственные способности. Новая загадка не только поможет "размять" мозг, но и принесет эстетическое наслаждение, ведь нужный предмет придется искать на чрезвычайно затейливой картинке со многими деталями.

На картинке мы видим сказочные цветы и бабочек, которые летают над ними. Среди многих типичных для этой картинки деталей спряталась одна нетипичная деталь – сердце, пишет Brightside.

Сердце нужно найти на картинке очень быстро – всего за 5 секунд, поэтому стоит очень сосредоточиться на выполнении этой задачи и не отвлекаться ни на что другое.

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Не огорчайтесь, если не удалось разгадать эту загадку за 5 секунд – в таком случае стоит дать себе немного больше времени и довести дело до конца. Ведь среди такого количества деталей и вправду глаза могут разбегаться.

Нужно найти сердце за 5 секунд/ Brightside

Если вам не удается разыскать сердце на картинке, то мы оставим вам небольшую подсказку – обратите внимание на верхнюю часть рисунка.

Сперва может казаться, будто бы сердце спрятано на одной из бабочек, ведь их крылья имеют подобную этой фигуре форму, но разгадка кроется не там.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Сердце спряталось в верхней части рисунка/ Brightside

Ранее мы рассказывали о головоломке, которая может ввести в ступор: нужно найти странного мопса за 12 секунд. Чрезвычайно сложная загадка может запутать кого угодно, ведь на первый взгляд кажется, что все собаки на рисунке одинаковые.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти кота среди дров за 10 секунд. Большинство людей опустят руки уже на первых секундах, ведь выполнить эту задачу практически нереально.

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