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Теперь официально: ученые узнали, что телевизор творит с мозгом

13 сентября 2021, 21:38

В прошлом году европейцы в среднем каждый день смотрели телевизор или видео по пять часов 40 минут.

мозг
Ученые говорят, что мозг любителей телевизора уязвим для "нейробиологии деменции и атрофии мозга". / ua.depositphotos.com

Исследование, проведенное в США, показывает, что ежедневный просмотр более двух часов убивает ваше серое вещество.

Согласно исследованию, опубликованному в Brain Imaging And Behavior, каждый дополнительный час просмотра телевизора людьми в возрасте от 30 до 50 лет был связан с уменьшением размера мозга на 0,5%, пишет Express.co.uk.

Исследование, проведенное в США, показывает, что ежедневный просмотр более двух часов убивает ваше серое вещество.

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По данным Ofcom, в прошлом году европейцы в среднем каждый день смотрели телевизор или видео по пять часов 40 минут.

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Ученые говорят, что мозг любителей телевизора уязвим для "нейробиологии деменции и атрофии мозга".

Как известно, недавно ученые смогли установить, какая здоровая привычка приводит к риску болезни Паркинскона. Согласно статье, опубликованной в журнале The Lancet, отказ от курения "вдвое увеличивает риск" болезни Паркинсона.

Кроме того, поддержка мозга дополнительным кислородом может отсрочить или даже обратить вспять влияние деменции. Пять 90-минутных кислородных процедур в неделю в течение трех месяцев улучшили память шести пенсионеров в небольшом исследовании.

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