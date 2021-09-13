Удивительное открытие: названа здоровая привычка, которая удваивает риск Паркинсона

Исследование изменяемых факторов риска привело к удивительным открытиям. / ua.depositphotos.com

Болезнь Паркинсона - это состояние, при котором части мозга постепенно повреждаются в течение многих лет. Это вызвано потерей нервных клеток в той части мозга, которая помогает контролировать и координировать движения тела.

Неизвестно, почему происходит потеря нервных клеток, связанная с болезнью Паркинсона, хотя исследования для выявления потенциальных причин продолжаются.

Исследование изменяемых факторов риска привело к удивительным открытиям, пишет Express.co.uk.

Согласно статье, опубликованной в журнале The Lancet, отказ от курения "вдвое увеличивает риск" болезни Паркинсона.

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Эта связь была подчеркнута в исследовании, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии.

Согласно популяционному исследованию, курение большего количества сигарет или более продолжительное время связано со снижением риска развития болезни Паркинсона.

Снижение риска также наблюдалось у людей, подвергавшихся пассивному курению, по сравнению с теми, кто никогда не курил.

Однако ученые предупредили, что вместо того, чтобы побуждать людей курить, результаты требуют дальнейших исследований того, какое соединение в табаке дает такой эффект.

Чтобы собрать свои выводы, исследователи из Лондонского университета королевы Марии, Имперского колледжа Лондона и Университета Кампании Луиджи Ванвителли в Италии проанализировали связь между риском болезни Паркинсона и продолжительностью курения, количеством и временем, прошедшим с момента отказа от курения.

Они рассмотрели потенциальный эффект задержки, характер курения среди нынешних и бывших курильщиков, связь с пассивным курением и согласованность между клиническими подтипами.

В исследовании приняли участие 220 494 человека, участвовавших в проспективном европейском популяционном исследовании NeuroEPIC4PD в 13 центрах из восьми стран.

Всего было проанализировано 715 случаев болезни Паркинсона (средний возраст на момент набора 61,4 года, возраст начала 67,5 года).

Данные о привычках к курению были собраны при наборе, в том числе о том, никогда не курили участники, бывшие или нынешние курильщики, их возраст, когда они начали курить и когда они бросили курить, а также количество сигарет в день в разном возрасте.

Результаты показали, что по сравнению с людьми, которые никогда не курили, у бывших курильщиков риск развития болезни Паркинсона на 20% ниже, а у нынешних курильщиков вдвое меньше в течение периода наблюдения (12,8 лет).

Выкуривание большего количества сигарет и в течение более длительного периода времени также было связано с более низким риском развития заболевания, поскольку риск у людей, выкуривающих 12 и более сигарет в день или более 30 лет, был примерно на 55 процентов ниже по сравнению с теми, кто выкуривал сигареты. никогда не курил.

Курение коррелирует со снижением риска болезни Паркинсона как среднего возраста, так и позднего начала, а также при тремор-доминантном и акинетически-ригидном (замедление движений, ригидность мышц, постуральная нестабильность, нарушение походки) Паркинсона.

Кроме того, риск не изменился в течение периода последующего наблюдения, что свидетельствует против замедляющего эффекта курения на начало болезни Паркинсона, отметила команда.

Воздействие пассивного курения дома или на работе также было связано с более низким риском, поскольку у пассивных курильщиков на 30 процентов меньше вероятность развития болезни, чем у лиц, не подвергавшихся воздействию.

"В заключение, настоящие результаты согласуются с защитным эффектом курения в отношении риска [болезни Паркинсона]", - пишут ученые.

"Наше открытие невероятно важно с научной точки зрения и должно подтолкнуть к фундаментальным научным исследованиям, направленным на определение агента, ответственного за этот эффект, обнаруженного в табаке", - сказала Валентина Галло, доктор медицинских наук. первый автор исследования, говорится в пресс-релизе.

"Надеюсь, это даст представление о вариантах профилактического лечения".

Галло добавил: "Однако, основываясь на этом исследовании, никому и никогда не посоветуют использовать курение в качестве профилактического средства лечения болезни Паркинсона из-за катастрофических последствий, которые, как мы знаем, курение оказывает на общее состояние здоровья людей".