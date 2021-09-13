Прорыв в лечении слабоумия: ученые обнаружили простую терапию

Она значительно увеличивает количество кислорода в тканях тела / Audie Dewey / flickr.com

Поддержка мозга дополнительным кислородом может отсрочить или даже обратить вспять влияние деменции. Пять 90-минутных кислородных процедур в неделю в течение трех месяцев улучшили память шести пенсионеров в небольшом исследовании.

Процедура, называемая гипербарической кислородной терапией, заключается в том, что пациенты вдыхают кислород через маску в герметичной камере. Она значительно увеличивает количество кислорода в тканях тела, что, как ранее было установлено, способствует заживлению, пишет Express.co.uk.

Когда лечение применялось к мышам, оно уменьшало количество амилоидных бляшек в головном мозге. Это явный признак болезни Альцгеймера. У людей исследователи заметили "значительное" увеличение кровотока в нескольких частях мозга на 16–23%.

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Добровольцы также набрали на 16,5% больше результатов в последующих тестах памяти, на 6% больше по концентрации и на 10,3% выше по обработке информации. Исследователи сказали, что лечение, вероятно, увеличило ширину кровеносных сосудов и уменьшило толщину стенок кровеносных сосудов, что позволило увеличить кровоток.

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Снижение притока крови к мозгу уже было связано с началом деменции. Профессор Ури Ашери, эксперт по нейробиологии из Тель-Авивского университета Израиля, сказал:

"У пожилых пациентов, страдающих значительной потерей памяти, наблюдалось усиление мозгового кровотока и улучшение когнитивных функций".

Это продемонстрировало "способность" обращать вспять основные элементы, ответственные за деменцию.

Профессор Том Денинг из Ноттингемского университета сказал: "Если учесть, что количество людей с деменцией в Великобритании приближается к одному миллиону, трудно понять, как гипербарический кислород может быть доступен в таком масштабе".

Исследование, опубликованное в журнале Aging обследовало шесть пациентов в возрасте около 70 лет с легкими когнитивными нарушениями, которые могут служить ранним признаком болезни Альцгеймера.