Таролог спрогнозировал, чего украинцам на неделе ждать от оккупантов в плане ракетных ударов

Экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская сделала расклад на картах Таро и определила, что ждет Украину на этой неделе.

Людмила Хомутовская / скриншот из видео ua.depositphotos.com

К сожалению, в ближайшее время сокращается угроза нанесения ракетных ударов оккупантами по Украине. Об этом утверждает известный таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская.

По ее словам, по-прежнему сохраняется угроза массированных ракетных атак – и страна-агрессор продолжит обстреливать украинские города и объекты инфраструктуры.

"Я думаю, что обстрелы будут. Россия накопила ракеты и есть команда, чтобы они летели. Если говорить о постоянстве, то карты все-таки говорят, что война не утихнет. Обстрелы еще будут по Украине, на линии фронта они вообще нескончаемые", − сказала Хомутовская.

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Как говорит таролог, в раскладе также выпала карта "Императрица", которая утверждает, что ВСУ западные союзники поставят мощное оружие – к примеру, танки или артиллерию.

Кто такая Людмила Хомутовская Людмила Хомутовская - известный украинский таролог, экстрасенс, регресолог, биоэнергет.

Астрологические прогнозы по Путину и его окружению

Астролог Влад Росс говорил, что в России 8-10 января произошел переворот, когда от рычагов был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Астролог утверждает, что власть в России после переворота захватили бывший директор ФСБ Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Валерий Герасимов и Сергей Шойгу.

До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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