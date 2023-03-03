Таролог спрогнозировал, чего украинцам на неделе ждать от оккупантов в плане ракетных ударов

К сожалению, в ближайшее время сокращается угроза нанесения ракетных ударов оккупантами по Украине. Об этом утверждает известный таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская.
По ее словам, по-прежнему сохраняется угроза массированных ракетных атак – и страна-агрессор продолжит обстреливать украинские города и объекты инфраструктуры.
"Я думаю, что обстрелы будут. Россия накопила ракеты и есть команда, чтобы они летели. Если говорить о постоянстве, то карты все-таки говорят, что война не утихнет. Обстрелы еще будут по Украине, на линии фронта они вообще нескончаемые", − сказала Хомутовская.
Как говорит таролог, в раскладе также выпала карта "Императрица", которая утверждает, что ВСУ западные союзники поставят мощное оружие – к примеру, танки или артиллерию.
Кто такая Людмила Хомутовская
Людмила Хомутовская - известный украинский таролог, экстрасенс, регресолог, биоэнергет.
Астрологические прогнозы по Путину и его окружению
Астролог Влад Росс говорил, что в России 8-10 января произошел переворот, когда от рычагов был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Астролог утверждает, что власть в России после переворота захватили бывший директор ФСБ Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Валерий Герасимов и Сергей Шойгу.
До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт.
Что стоит учитывать читателю
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