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Режим Путина весну не переживет, Россия начнет сыпаться: прогноз астролога для РФ на 2023 год

14 января 2023, 07:12
По словам Влада Росса, Украина в 2023-ем вернет Крым и Донбасс, но позже примет и Кубань с Белгородом, если они попросятся.
Россия сможет воевать только до марта 2023 года, считает астролог
Россию ждет гражданская война и традиционный русский бунт в 2023 году, прогнозирует Влад Росс / Коллаж УНИАН, скриншот, kremlin.ru

Россия в 2023 году предпримет новую попытку пойти в наступление на Украину, однако все ее планы провалятся. Российскую Федерацию ждет весьма насыщенный год: поражение в войне, бунты, дворцовый переворот, ликвидация правящего режима – и это еще не весь перечень пунктов "развлекательной программы" для россиян на этот период. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По прогнозу астролога, в феврале российские войска начнут новое наступление на Украину, в том числе будет вторая попытка атаковать с севера.

"В частности, возможны взятие Ровенской АЭС и попытка вновь пойти на Киев с территории Беларуси, когда земля хорошо промерзнет. Но России не удастся дважды войти в одну реку, а если она попытается взять Киев, получит по зубам. Бешенный российский медведь будет полностью уничтожен, едва высунувшись из берлоги в феврале, в марте мы его и замочим", – отметил Влад Росс.

Астролог убежден, что Украине удастся дать отпор России, и для самой РФ все это закончится стартом деструктивных процессов.

"Уже в ближайшее время в гороскопе Валерия Залужного сложится победоносная комбинация планет – Юпитер, символ власти и успеха, соединится с Марсом, планетой войны. Это говорит о том, что украинская армия под руководством Залужного даст по зубам Российской Федерации, а потому в марте-апреле 2023 года начнется развал РФ. Воевать Россия может только до марта 2023-го", – считает Влад Росс.

В апреле, по словам астролога, в России очень вероятен дворцовый переворот.

"Вблизи затмения 20 апреля, как раз в день рождения Гитлера, вероятно уничтожение Путина. Либо же это может произойти вблизи 4 апреля. В любом случае, Путина уже не будет у власти", – отметил Росс.

Кроме того, по прогнозу астролога, в России начнутся бунты в 2023 году.

"23 марта Плутон войдет в знак Водолея, с которым эгрегориально связана Российская Федерация. Это будет катастрофа – бунт бессмысленный и беспощадный, каким он бывает только в России. Уже никто в России не станет терпеть множество смертей, а ведь в каждой российской семье будут "двухсотые", гробы будут в каждом доме, поскольку в феврале уничтожение российских войск ускорится в два-три раза", – заверил Влад Росс.

Так что путинский режим не сможет пережить весну 2023-го, причем и политически, и физически, резюмирует астролог.

"Свержение Владимира Путина будет означать его ликвидацию, а также ликвидацию его подельников – Пригожина, Кадырова и Лукашенко. Все эти "герои" уйдут туда, откуда пришли – в ад. Об этом, кстати, говорил и шаман Габышев: Путин пришел из нижнего мира – мира демонов и злых духов, он является тем ужасом, который уничтожает все и вся, пожирая славянский народ", – добавил Влад Росс.

Корме того, астролог уверен, что боевые действия не перенесутся на территорию России.

"Украинской армии незачем заходить на территорию России. Мы просто заберем свое, а дальше россияне сами между собой будут разбираться. Там кадыровская армия будет воевать с пригожинской. По сути, в РФ "банда Деникина" будет идти против "банды Махно", то есть в России начнется гражданская война. Войдя в Водолея, Плутон будет способствовать развалу России. После гражданской войны в течение двух-четырех лет РФ развалится на 23 государства", – отметил Влад Росс.

При этом астролог считает, что первой убежит из России Якутия, далее за ней последуют Татарстан, Башкортостан и Тыва.

"Так что украинской армии нет смысла заходить на российские территории. Крым и Донбасс мы заберем – мы заберем свое. Если Кубань захочет к нам присоединиться после развала России, примем. Курскую и Белгородскую области тоже примем, но после того как они сами попросятся. А вот в Беларусь мы вторгнемся, если с ее территории в феврале 2023 года пойдет война. Как только орки вновь пойдут к нам с белорусской территории, в Беларуси будет разнесено все, и Минск будет взят", – резюмировал Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на 2023 год. В частности, он предостерег, когда нашу страну ждет самый опасный период года, и рассказал, когда будет разрушен Крымский мост, а Крым вернется в Украину.

Кроме того, Влад Росс составил подробный прогноз на 2023 год для всех знаков зодиака и назвал главных счастливчиков года.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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