Ожидание нового удара: таролог спрогнозировал, когда будет самый опасный день на неделе

Четверг, 16 февраля 2023 года, будет для украинцев самым опасным днем нынешней недели. Об этом в своем новом прогнозе, который основан на раскладе карт Таро заявил известный экстрасенс и таролог Роман Шептицкий.
"Вот в четверг карта которая мне вообще не нравится. Аркан смерти. И вот, смотрите с ним выпадает карта "Тяжкий груз". Будет определенная давка, будут опять глупые разговоры со стороны этой Эрефии. Сама энергия дня идет напряженная. Идут угрозы, связанные или с терактами, или со взрывами. Для мирного населения. Потому в четверг нужно быть максимально внимательными", − сказал он.
По словам Шептицкого отметил, что в другие дни (за исключением, пожалуй, пятницы) ситуация будет стабильной – конечно, с поправкой на войнк.
"В воскресенье будет какая-то заморозка, выпадает перевернутое солнце", − добавил экстрасенс.
Кто такой Роман Шептицкий
Полуфиналист 20 сезона Международной битвы экстрасенсов, таролог, медиум, эзотерик, мистик,
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Астрологические прогнозы по Путину и его окружению
Астролог Влад Росс говорил, что в России 8-10 января произошел переворот, когда от рычагов был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Астролог утверждает, что власть в России после переворота захватили бывший директор ФСБ Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Валерий Герасимов и Сергей Шойгу.
До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт.
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