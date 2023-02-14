Ожидание нового удара: таролог спрогнозировал, когда будет самый опасный день на неделе

Роман Шептицкий сделал прогноз на неделю с 13 по 19 февраля и рассказал о том, какая именно дата станет самым опасным днем недели.

Когда будет самый опасный день на неделе - прогноз таролога / коллаж фото Instagram и ua.depositphotos.com

Четверг, 16 февраля 2023 года, будет для украинцев самым опасным днем нынешней недели. Об этом в своем новом прогнозе, который основан на раскладе карт Таро заявил известный экстрасенс и таролог Роман Шептицкий.

"Вот в четверг карта которая мне вообще не нравится. Аркан смерти. И вот, смотрите с ним выпадает карта "Тяжкий груз". Будет определенная давка, будут опять глупые разговоры со стороны этой Эрефии. Сама энергия дня идет напряженная. Идут угрозы, связанные или с терактами, или со взрывами. Для мирного населения. Потому в четверг нужно быть максимально внимательными", − сказал он.

По словам Шептицкого отметил, что в другие дни (за исключением, пожалуй, пятницы) ситуация будет стабильной – конечно, с поправкой на войнк.

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"В воскресенье будет какая-то заморозка, выпадает перевернутое солнце", − добавил экстрасенс.

Кто такой Роман Шептицкий Полуфиналист 20 сезона Международной битвы экстрасенсов, таролог, медиум, эзотерик, мистик,

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