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Ожидание нового удара: таролог спрогнозировал, когда будет самый опасный день на неделе

14 февраля 2023, 18:58
Роман Шептицкий сделал прогноз на неделю с 13 по 19 февраля и рассказал о том, какая именно дата станет самым опасным днем недели.
Таро, Шептицкий
Когда будет самый опасный день на неделе - прогноз таролога / коллаж фото Instagram и ua.depositphotos.com

Четверг, 16 февраля 2023 года, будет для украинцев самым опасным днем нынешней недели. Об этом в своем новом прогнозе, который основан на раскладе карт Таро заявил известный экстрасенс и таролог Роман Шептицкий.

"Вот в четверг карта которая мне вообще не нравится. Аркан смерти. И вот, смотрите с ним выпадает карта "Тяжкий груз". Будет определенная давка, будут опять глупые разговоры со стороны этой Эрефии. Сама энергия дня идет напряженная. Идут угрозы, связанные или с терактами, или со взрывами. Для мирного населения. Потому в четверг нужно быть максимально внимательными", − сказал он.

По словам Шептицкого отметил, что в другие дни (за исключением, пожалуй, пятницы) ситуация будет стабильной – конечно, с поправкой на войнк.

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"В воскресенье будет какая-то заморозка, выпадает перевернутое солнце", − добавил экстрасенс.

Кто такой Роман Шептицкий

Полуфиналист 20 сезона Международной битвы экстрасенсов, таролог, медиум, эзотерик, мистик,

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Астрологические прогнозы по Путину и его окружению

Астролог Влад Росс говорил, что в России 8-10 января произошел переворот, когда от рычагов был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Астролог утверждает, что власть в России после переворота захватили бывший директор ФСБ Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Валерий Герасимов и Сергей Шойгу.

До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт.

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