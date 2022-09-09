Таролог назвала месяц, когда Украина победит, а армия Путина обратится в бегство

Таролог спрогнозировала военную ситуацию в Украине на ближайшие девять месяцев / Коллаж Reuters, pixaby

В мае 2023 года российская оккупационная армия начнет отводить свои войска с территории Украины. Об этом заявила таролог и волонтер Анастасия на своем Youtube-канале. В целом, она составила гороскоп войны на ближайшие девять месяцев.

Война в Украине - что будет происходить дальше

"Сентябрь — открытие заблокированных моментов для нас. То, что мы не могли сделать, решится благодаря запланированному поступлению ресурсов", - сказала таролог.

По прогнозу, в октябре активные действия ВСУ ожидаются в Запорожской области.

"Мы коснемся территорий, которые были в подвешенном состоянии долгое время. Мы пойдем к ним с ресурсами и полными возможностями делать свое дело", - прогнозирует специалист.

"В декабре мы будем или массово возвращать пленных, потому что вижу карты Правосудие и Маг, или возвращать территории ОРДЛО", - сказала Анастасия.

Январь. Таролог считает, что в первый месяц 2023 года "будет победа на победе". У Украины будет много ресурсов.

Февраль — месяц затишья и попытки договариваться.

"Но пока не получится, потому что каждый останется при своем мнении. Возможно, Россия начнет отступать", - говорится в сообщении.

А вот победа Украны, скорее всего, будет весной.

"Танцевать будем в мае, потому что карты говорят, что будет праздник на празднике", — рассказала она.

Как писал Главред, ранее астролог Влад Росс заявил, что грядет масштабный перелом в войне с Россией. Он произойдет во второй половине сентября или октябре.

Росс также заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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