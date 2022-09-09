Таролог назвала месяц, когда Украина победит, а армия Путина обратится в бегство

Уже очень скоро активные действия ВСУ ожидаются в Запорожской области. А в первый месяц 2023 года "будет победа на победе", говорит гороскоп для Украины.
В мае 2023 года российская оккупационная армия начнет отводить свои войска с территории Украины. Об этом заявила таролог и волонтер Анастасия на своем Youtube-канале. В целом, она составила гороскоп войны на ближайшие девять месяцев.
Война в Украине - что будет происходить дальше
"Сентябрь — открытие заблокированных моментов для нас. То, что мы не могли сделать, решится благодаря запланированному поступлению ресурсов", - сказала таролог.
По прогнозу, в октябре активные действия ВСУ ожидаются в Запорожской области.
"Мы коснемся территорий, которые были в подвешенном состоянии долгое время. Мы пойдем к ним с ресурсами и полными возможностями делать свое дело", - прогнозирует специалист.
"В декабре мы будем или массово возвращать пленных, потому что вижу карты Правосудие и Маг, или возвращать территории ОРДЛО", - сказала Анастасия.
Январь. Таролог считает, что в первый месяц 2023 года "будет победа на победе". У Украины будет много ресурсов.
Февраль — месяц затишья и попытки договариваться.
"Но пока не получится, потому что каждый останется при своем мнении. Возможно, Россия начнет отступать", - говорится в сообщении.
А вот победа Украны, скорее всего, будет весной.
"Танцевать будем в мае, потому что карты говорят, что будет праздник на празднике", — рассказала она.
Как писал Главред, ранее астролог Влад Росс заявил, что грядет масштабный перелом в войне с Россией. Он произойдет во второй половине сентября или октябре.
Росс также заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.
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