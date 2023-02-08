Сулит разлуку и безденежье: почему нельзя дарить полотенца

Полотенце - простой и практичный подарок, и, кажется, что подойдет всем. В то же время народные приметы говорят, что дарить полотенце не стоит.

Приметы про полотенце: можно или нельзя дарить / Фото pixabay.com

Выбор подарка - дело непростое, особенно если не знаешь, что человек хочет получить. В этом случае самый простой вариант купить в подарок что-то практичное, например, полотенце. Однако все не так просто. Народные приметы говорят, что такой подарок преподносить можно не всегда и не всем. Главред собрал приметы про полотенце.

Считается, что полотенце на подарок можно покупать в том случае, если причина торжества - свадьба или ее годовщина. Таким образом, полотенце может стать семейным оберегом, особенно если на нем есть ручная вышивка от дарителя. Свадебные полотенца может дарить только очень близкий молодоженам человек.

Почему нельзя дарить полотенца

Белое полотенце сулит болезни, неудачи и конфликты. Эта примета связана с тем, что рушники ассоциируются с похоронными ритуалами.

Еще одна примета про полотенце также связана с давними временами, когда женщины собирали еду и вещи мужьям в дальнюю дорогу, заматывая их в полотенце. Таким образом, считается, что подарить полотенце - это к разлуке.

Детям нельзя дарить полотенце без согласия родителей. Иначе можно навлечь на ребенка беду и проблемы со здоровьем.

Кухонное полотенце - не лучший подарок. В народе считают, что это принесет проблемы с деньгами в семью.

Если банные полотенца не понравятся тому, кому вы их дарите, человек может заболеть. Если же не придутся по душе полотенца для рук или лица – это к семейным разногласиям.

Почему нельзя дарить полотенце мужчине

Все мужчины пользуются полотенцами, но мало кто захочет получить их в подарок. Мужчины редко суеверны, но все же могут быть недовольны подарком из-за его банальности, ведь такой подарок можно сравнить разве что с носками или бритвой. Если вы все же решили подарить полотенце мужчине, дополните такой презент банным халатом.

Можно ли брать полотенце в подарок

Брать или не брать подаренное полотенце, зависит от того, насколько вы верите в приметы. Если все же задаете себе вопрос, что делать, если подарили полотенце, то просто превратите подарок в покупку. Дайте дарителю монету за полотенце, и плохие приметы про полотенца просто перестанут действовать.

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