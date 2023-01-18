Удача отвернется навсегда: почему нельзя убивать пауков в доме

Пауки живут в каждом, даже самом чистом, доме. Даже если вы их не замечаете, они все равно находятся рядом. Убить паука - очень плохая примета.

С пауками связаны и хорошие, и плохие суеверия / Фото pixabay.com

Как бы тщательно вы не убирали дома, но даже в самом чистом помещении все равно будут жить пауки. Если они вам мешают, то убивать их не стоит, лучше вынести на улицу. Дело в том, что убивать пауков — не только плохая примета, это имеет еще и научное обоснование.

Почему нельзя убивать пауков

Пауки - важная часть экосистемы, они помогают человеку избавляться от опасных вредителей.

Большую часть времени пауки плетут паутину, в которую попадают муравьи, комары и прочие переносчики заболеваний. Живут в домашних условиях и пауки, которые охотятся на москитов.

Таким образом, убивая паука, вы не просто лишаете его жизни, но и избавляетесь от важного для вашего дома хищника.

Что будет если убить паука в доме

Одна из народных примет утверждает, что пауки приносят в дом удачу, а паутина удерживает положительную энергию и оберегает от несчастий. Соотвественно, убить паука означает отпугнуть удачу.

Если же перед этим еще и поиздеваться над пауком, например, оторвав ему лапки, это предвещает полную потерю удачи навсегда.

Почему нельзя убивать пауков

Согласно суевериям, убийство паука может привести к болезни.

Если убить паука, который спускается на паутине, есть риск лишить себя подарка или хорошего известия.

Уничтожение маленького паучка плохо отразится на детях в семье.

Особенно плохой приметой считается убить паука во время плетения паутины или уничтожить гнездо паучихи с потомством. Это лишает дом защиты и удачи и сводит на нет шансы в ближайший год встретить любовь.

Хорошие приметы, связанных с пауками

паук на одежде – к хорошим новостям или подарку;

паук упал с потолка на пол или стол – к деньгам;

паук в кармане – к финансовой выгоде;

паук ползет по стене – ждите добрых новостей или хороших гостей;

первым утром увидели паука – к положительным известиям;

паук спустился по паутине на голову или одежду - человека ждет сюрприз, улучшение материального положения;

если паук плетет паутину в новом жилье, это принесет семье достаток и удачу.

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