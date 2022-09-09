Опытные хозяйки кладут мокрое полотенце и кубики льда в духовку: в чем польза лайфхака

Зачем кладут мокрое полотенце и кубики льда в духовку / скриншот

Каждая хозяйка мечтает, чтобы ее выпечка была не только идеально готовой, но и имела хрусткую корочку.

Добиться желаемого результата можно немногими способами. Мы расскажем об одном из них.

Влажность воздуха в духовке влияет на поведение теста, "хрусткость" корки и ее цвет. Горячий пар образует конденсат, который оседает на самой холодной части хлебной заготовки – поверхности.

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Влажная поверхность также замедляет формирование корки, она получается тоньше и более хрустящей. Кроме того, влага "разбавляет" крахмалы, которые присутствуют на поверхности заготовки, и корка становится глянцевой, блестящей.

Как использовать пар в электрической духовке

За 40-60 минут до предполагаемого начала выпечки поставьте сковороду на дно духовки и оставьте разогреваться вместе с духовкой. Одновременно с посадкой изделия в духовку в раскаленную сковороду бросают кубики льда. Лучше использовать для этого маленький ковшик с длинной ручкой или высокий стакан. Лед превращается сначала в жидкость, затем в пар.

В какой-то момент пар испарится, и в духовке восстановится режим "без пара". Для надежности можно по окончании периода выпечки с паром на секунду приоткрыть духовку, выпустив пар.

Как использовать пар в газовой духовке

За 5 минут до начала выпечки положите в сковороду скомканное кухонное полотенце (лучше старое махровое) и обильно смочите его кипятком.

Полотенце увеличивает площадь испарения и дольше удерживает воду. Поставьте сковороду на дно духовки. Через пару минут вода в сковороде закипит и создаст нужное количество пара. Через время, указанное в рецепте, достаньте сковороду из духовки и продолжите выпечку хлеба без пара.

Учтите, что пар не нужен, если выпекаемое изделие смазано яйцом или молоком: влажная поверхность и так достаточно эластична.

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