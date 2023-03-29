"Страшные аварии и техногенные катастрофы": Росс назвал самые опасные дни для поездок в апреле 2023

В середине апреля Меркурий разворачивается в ретроградное движение. С 18 по 23 апреля лучше не отправляться в дорогу, говорит гороскоп на апрель 2023.

Влад Росс назвал самые удачные дни для поездок в апреле 2023 / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2023 и назвал лучшие и худшие дни для поездок и путешествий.

Как рассказал специалист в интервью Главреду, во второй половине апреля Меркурий будет статичным, а затем и ретроградным, поэтому с 18 по 23 апреля лучше не отправляться в дорогу, поскольку велик риск задержек в поездках, опасности в дороге, риск ДТП и несчастных случаев.

"Обычно в период затмения бывают самые страшные автоаварии и самые опасные техногенные катастрофы. Ретроградное движение Меркурия не особенно располагает к путешествиям, но если вам все-таки необходимо куда-то поехать, есть несколько благоприятных дат", - сказал Влад Росс.

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Благоприятные даты для поездок в апреле 2023:

на море, к водоему – 10-11, 16-17 апреля и 25-26 апреля, если вы возвращаетесь в знакомое вам место;

в санаторий – 10-11, 16-17, 25-26 апреля;

в горы – 11-13;

на концерты и с целью развлечений – 1-2, 5, 9-11, 29 апреля;

с целью посещения тренингов и семинаров – 5-6, 9-11, 15 апреля;

в командировки, деловые поездки – 4, 11-13, 30 апреля.

Самые неблагоприятные даты для поездок в апреле 2023: 3, 7, 8, 14, 19-23, 27-28 апреля.

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