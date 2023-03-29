УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Страшные аварии и техногенные катастрофы": Росс назвал самые опасные дни для поездок в апреле 2023

29 марта 2023, 12:21
В середине апреля Меркурий разворачивается в ретроградное движение. С 18 по 23 апреля лучше не отправляться в дорогу, говорит гороскоп на апрель 2023.
Влад Росс, гороскоп
Влад Росс назвал самые удачные дни для поездок в апреле 2023 / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2023 и назвал лучшие и худшие дни для поездок и путешествий.

Как рассказал специалист в интервью Главреду, во второй половине апреля Меркурий будет статичным, а затем и ретроградным, поэтому с 18 по 23 апреля лучше не отправляться в дорогу, поскольку велик риск задержек в поездках, опасности в дороге, риск ДТП и несчастных случаев.

"Обычно в период затмения бывают самые страшные автоаварии и самые опасные техногенные катастрофы. Ретроградное движение Меркурия не особенно располагает к путешествиям, но если вам все-таки необходимо куда-то поехать, есть несколько благоприятных дат", - сказал Влад Росс.

видео дня

Благоприятные даты для поездок в апреле 2023:

  • на море, к водоему – 10-11, 16-17 апреля и 25-26 апреля, если вы возвращаетесь в знакомое вам место;
  • в санаторий – 10-11, 16-17, 25-26 апреля;
  • в горы – 11-13;
  • на концерты и с целью развлечений – 1-2, 5, 9-11, 29 апреля;
  • с целью посещения тренингов и семинаров – 5-6, 9-11, 15 апреля;
  • в командировки, деловые поездки – 4, 11-13, 30 апреля.

Самые неблагоприятные даты для поездок в апреле 2023: 3, 7, 8, 14, 19-23, 27-28 апреля.

Ранее Главред писал, что с 7 марта 2023 года Сатурн перешел в знак зодиака Рыбы до 14 февраля 2026 года. Астролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в ближайшие три года всем знакам зодиака.

Влад Росс прогнозировал, что Сатурн в Рыбах принесет РФ смену власти и хаос. Астролог Влад Росс рассказал, к чему готовиться в ближайшие несколько лет.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Меркурий гороскоп Влад Росс гороскоп на апрель ретроградный Меркурий гороскоп 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:14

Или как волонтеры, или через взятку: как мужчины незаконно едут за границу во время войны - опрос

13:12

2 самых опасных запрета 30 марта, которые никогда не нарушали: приметыВидео

13:03

Клопотенко признался, почему не хочет готовить для президента Зеленского и его семьиВидео

12:21

"Страшные аварии и техногенные катастрофы": Росс назвал самые опасные дни для поездок в апреле 2023Видео

12:19

Русскими деньгами поддерживает ВСУ: в РФ снова "поперли буром" на МеладзеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:56

Девушка Остапчука "спалила" телеведущего на фотоВидео

11:51

Пришлось менять "снова и снова": одна из переданных Украине систем ПВО не сработала

11:47

Звезда Танцев со звездами Елена Шоптенко показала редкие снимки малыша-сына

11:21

Гороскоп на завтра 30 марта 2023: Тельцу – заманчивое предложение, Раку - деньгиВидео

Реклама
11:14

Умерла Альбина Дерюгина - легенда украинской художественной гимнастики

11:14

Долгие отношения или мимолетные интрижки: любовный гороскоп от Влада Росса на апрельВидео

11:08

"Пойдут в атаку на гибель": у РФ не осталось козырей, но Путин не хочет этого признавать – ЖдановВидео

11:06

ВСУ провели успешную операцию под Бахмутом и оттеснили оккупантов - разведка Британии

10:58

Макияж, который отпугивает мужчин: 6 любимых женских трендов, которых стоит избегать

10:47

Больше не милая крошка: как выглядит Хадижа, дочь Жади из сериала "Клон", сейчас

10:32

Лукашенко "сломался" и сдал РФ территорию: Жданов о переброске ТЯО в Беларусь

10:26

В боях за Украину погиб молодой защитник из Волынской области

10:06

Военный эксперт пояснил, почему русская армия исчерпала свой потенциалВидео

09:51

"Есть риск смерти большого количества людей": астролог указал самый опасный день апреля 2023 годаВидео

09:48

"Мир и РФ будут склонять Украину к уступкам": Зеленский заявил об опасных последствиях падения БахмутаВидео

Реклама
09:46

Гороскоп на апрель-2023 от Влада Росса: чего ждать от солнечного затмения и ретроградного МеркурияЭксклюзив

09:45

Жизнь может измениться в корне: почему нельзя использовать чужую расческу

09:39

"Мы готовы увидеть его здесь": Зеленский пригласил Си Цзиньпиня в УкраинуВидео

09:37

Украина победит "великого врага" благодаря серии маленьких побед – Зеленский

09:37

"Жест доброй воли в ближайшие 10 дней": Путина предупредили о риске катастрофы - росСМИ

09:19

Что меняет для нас российское ядерное оружие в Беларуси?мнение

09:00

Путин взял под контроль Беларусь и станет размахивать ядерной дубиной у границ НАТО – ЖдановЭксклюзив

08:56

"Бог так решил": 29 марта УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру - ДаниловВидео

08:53

Десятки погибших и раненых оккупантов: ВСУ из HIMARS уничтожили в Донецке штаб РосгвардииВидео

08:47

"Это опасные разговоры": Байден отреагировал на планы Путина разместить ядерное оружие в БеларусиВидео

08:25

"Бавовна" в Мелитополе: рано утром в районе аэродрома прогремели взрывы, оккупанты - в паникеВидео

08:21

Нумеролог назвал месяц, когда может завершиться война в УкраинеВидео

08:17

Гороскоп на сегодня 29 марта 2023: Овнам – бесконечная работа, Козерогу – встреча с эгоистомВидео

07:44

"В следующем году денег не будет": экономика России начинает терпеть крах – WSJ

07:41

"Самолеты сейчас не помогут": Пентагон назвал "главную потребность украинцев" на фронтеВидео

07:10

Как отстирать очень грязные носки: 3 способа, после которых они будут как новые

06:47

Пригожин троллит Путина и может использовать медиа-влияние, чтобы баллотироваться в президенты - ISW

06:03

Путин надеется на чудомнение

05:00

Не стоит сорить деньгами: астролог назвал опасный период для личного бюджетаВидео

04:30

Как избавиться от колорадского жука навсегда: "секретная" добавка творит чудеса

Реклама
03:43

"Киркорова нужно к вам в компанию": выпившая Волочкова наговорила лишнего ДжигурдеВидео

03:20

Вкуснее Оливье, Винегрета и Шубы в 10 раз: легкий и простой салат на Пасху 2023 - рецептВидео

03:10

"Наступает опасный момент": астролог предупредил о серьезных землетрясениях в полнолуние в апрелеВидео

02:36

Руслана показала в Тбилиси свои "Дикие танцы" и похвасталась рельефным прессомВидео

02:15

4 предмета, которые нельзя ставить на холодильник: будут серьезные последствия

01:31

Будет угрожать Польше: росСМИ выяснили, зачем Путину ядерное оружие в Беларуси

00:35

Почему не нужно выливать рассол от маслин и оливок: 4 неожиданных варианта использования жидкостиВидео

00:26

Засеки треснут от богатого урожая: как правильно вырастить свеклу в огородеВидео

00:12

Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк, у которого недавно родился сынВидео

28 марта, вторник
23:58

"Дьявол может выйти наружу": астролог предупредил о страшном затмении Солнца в день рождения ГитлераВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять