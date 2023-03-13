Сатурн в Рыбах 2023: чего ждать всем знакам зодиака в ближайшие три года

Скорпионам будет легче, чем другим знакам зодиака, а Рыбам Сатурн принесет новую реальность и снимет с них "розовые очки", говорит гороскоп.

Анжела Перл рассказала, что Сатурн в Рыбах принесет всем знакам зодиака / Фото pixabay.com, скриншот

С 7 марта 2023 года Сатурн перешел в знак зодиака Рыбы до 14 февраля 2026 года. Астролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в ближайшие три года всем знакам зодиака.

Сатурн в Рыбах для Овнов

У Овнов Сатурн вошел в 12 дом гороскопа. У представителей знака может быть ощущение изоляции и одиночества, будет казаться как будто вы в тюрьме. Некоторые будут заниматься здоровьем, могут оказаться в больнице. В ближайшие три года есть шанс резко похудеть.

Некоторые Овны сменят работу. Например, это может быть работа в другой стране, переход из офиса на "удаленку".

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Такж у Овнов будет длительный период ожидания.

Сатурн в Рыбах для Тельцов

Сатурн вошел в 11 дом гороскопа Тельцов - это сектор, который отвечает за мечты и надежды. В ближайшие три года представители знака начнут двигаться в направлении реализации своих целей. Сатурн говорит о том, что нужно действовать и прилагать усилия для того, чтобы получить желаемый результат.

У некоторых Тельцов изменится круг друзей, останутся только самые преданные из них. В вашу жизнь вернутся старые знакомые. Сатурн, как лакмусовая бумажка, покажет, кто есть кто.

Сатурн в Рыбах для Близнецов

Из-за Сатурна в 10 доме в ближайшие три года Близнецы будут вынуждены работать намного тяжелее, чем раньше. Нужно будет зарабатывать больше.

Возможно получение новой должности. Некоторые представители знака откроют свой бизнес.

Сатурн в Рыбах для Раков

У Раков Сатурн вошел в 9 дом гороскопа - это сектор убеждений, веры, расширения кругозора. Раки сосредоточатся на одной цели. Вы можете пойти учиться или преподавать. Астролог предупредила, что учиться будет сложно, поэтому не стоит запускать ситуацию.

У Раков будет много поездок.

Многие представители знака заключат брак в ближайшие три года. Это будет всерьез и надолго. Возможен брак с иностранцем.

Сатурн в Рыбах для Львов

Сатурн вошел в восьмой дом гороскопа Львов - это сектор непредсказуемых событий и кризиса. Астролог советует обратить внимание на здоровье. Если вы уже знаете о своих проблемах, стоит обратиться к врачу. Есть риск операций, в том числе и незапланированных.

Финансовая ситуация изменится. Деньги будет зарабатывать сложнее, хотя работа будет. Вы можете получить наследство.

Сатурн в Рыбах для Дев

У Дев Сатурн вошел в седьмой дом гороскопа - это сектор брака, партнерства и отношений.

Романтические связи выйдут на новый, более серьезный уровень. Если отношения в паре хорошие, то по Сатурну они станут продолжительными и стабильными. Если же в отношениях уже есть трещина, то Сатурн их разрушит.

Сатурн в Рыбах для Весов

У Весов Сатурн вошел в шестой дом работы, здоровья, привычек, рутины и решения проблем.

У вас будет много работы. Стоит быть острожным, потому что большая нагрузка отразится на состоянии здоровья. Нужно позаботиться о том, чтобы в вашей жизни было больше баланса между работой и отдыхом. Некоторые Весы возьмут паузу в трудовой деятельности или откажутся от части своего бизнеса, если он есть.

Сатурн в Рыбах для Скорпионов

У Скорпионов Сатурн вошел в пятый дом гороскопа. Вам будет легче, чем другим знакам зодиака. Представители знака будут совмещать отдых и удовольствия с работой.

У Скорпионов будет больше общения с детьми. Возможно вы зарегистрируете свой бизнес. Появится хобби (музыка, танцы). Вы сможете зарабатывать на своем хобби или творческой деятельности.

Сатурн заставит Скорпионов повзрослеть.

Может начаться роман с человеком старшего возраста. Всплывут любовные треугольники, несерьезные связи разрушатся.

Сатурн в Рыбах для Стрельцов

У Стрельцов Сатурн вошел в четвертый дом гороскопа. Сменится место жительства. Вы можете начать строить дом или возьмете кредит на квартиру, говорит гороскоп.

Может появиться новый член семьи (родится ребенок, будет заключен брак и т.д.). Вы узнаете что-то об истории своей семьи.

Некоторые представители знака поменяют гражданство. Может быть охлаждение отношений с кем-то из членов семьи.

Сатурн в Рыбах для Козерогов

Козероги в ближайшие три года будут получать новые знания и навыки. Придется отстаивать свое мнение и личные границы.

Сатурн в третьем доме покажет, кто из вашего круга общения был с вами нечестен. Может быть охлаждение отношений, общение с кем-то из родственников прекратится.

Сатурн в Рыбах для Водолеев

Сатурн вошел во второй дом гороскопа Водолеев. Это сектор финансов и доходов. Может измениться источник дохода. Водолеям придется взять на себя ответственность за свою финансовую ситуацию. Например, если вас содержал муж, то он может потерять работу. Если финансово помогали родители, то они прекратят это делать.

Водолеи смогут раскрыть свои таланты и добиться того, чтобы это приносило доход. Сатурн говорит: все возможно, но нужно будет приложить усилия, взять на себя больше ответсвенности и учиться на ходу.

Сатурн в Рыбах для Рыб

Сатурн вошел в первый дом гороскопа Рыб. Все представители знака почувствуют перемены. Начнется новая реальность. Эта планета снимет с вас "розовые очки". Поменяются убеждения и цели. Нужно будет взять на себя новые обязательства.

Рыбам придется работать над собой, в том числе и над внешностью. Сатурн поможет вам привести себя в порядок.

Вы можете стать частью коллектива или начать управлять группой людей. Рядом с вами останутся только настоящие друзья.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что России принесет Сатурн в Рыбах.

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