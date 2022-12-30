"Стоит присмотреться к одиноким друзьям": любовный гороскоп от Влада Росса на январь-2023

По словам известного астролога Влада Росса, январь 2023 года будет отличным временем для, так сказать, прорыва из френд-зоны.

Росс, любовный гороскоп / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

С 3 по 27 января для всех волокит и вертопрахов будет отличное время нырнуть с головой в новые любовные приключения. Об этом заявил в своем прогнозе известный астролог Влад Росс.

"3-27 января – это время свободных отношений и легких связей без далекоидущих планов. Этот период благоприятно проводить в клубах по интересам (джаз-клубы, танцы, спорт), поскольку можно найти много новых друзей – Венера в Водолее часто притягивает их множество. Люди в это время будут знакомиться легко и просто, причем в самых необычных местах. Однако отношения, которые будут завязываться на этом транзите, вероятнее всего, будут кратковременными. Но если они сумеют перерасти в дружеские отношения, то эта дружба сохранится надолго, может, и навсегда. Новые дружественные отношения вполне можно будет перевести на очень высокий уровень духовности", − говорит он.

По словам Росса, январь 2023 года будет отличным временем для, так сказать, прорыва из френд-зоны.

"Тем, кто ищет спутника (или спутницу) жизни, стоит присмотреться к одиноким друзьям. Потому что частым станет сюжет, когда люди, дружившие десять лет и больше, внезапно будут принимать решение пожениться. Потому в январе-2023 люди, пока что не встретившие свою вторую половину, могут взглянуть на своих друзей противоположного пола совершенно другими глазами. Есть большая вероятность создать семью с близким другом", − говорит он.

А для тех пар, которые решили доказать, что брак – все-таки хорошее слово и пожениться, лучше всего будет идти в ЗАГС 23 января.

"Однако в январе будет еще одна благоприятная для тех людей, которые хотят укрепить свои отношения и сделать их серьезными, дата – 23 января. В этот день будет благоприятное положение Сатурна, а потому 23 января можно предлагать руку и сердце. Обычно Сатурн притупляет чувства и не дает им бурно развиваться, но его пребывание в знаке Водолея будет вызывать желание освободиться от любых связей и долгов. Поэтому вблизи этого транзита возможны сложности в отношениях между партнерами, холодность, отстраненность, разлука. Если вы чувствуете, что пришло время расстаться, на негативных аспектах Венеры 22-24 января это будет сделать проще. Обстоятельства сами будут складываться так, что разлука или разрыв отношений будут неизбежны. Но, с другой стороны, это также хороший аспект, чтобы скрепить отношения до конца жизни", − говорит он.

Напомним, ранее Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.

Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем. Это важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

Другие новости: