Гороскоп войны в Украине: астролог предрекла два сложных и взрывоопасных дня

Самое рискованное и непредсказуемое время наступит около полуночи, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com, Reuters

Астролог Ирина Звягина составила гороскоп для Украины на сегодня - 27 марта 2022 года, тридцать второй день войны России против нашей страны.

По словам специалиста, в воскресенье есть риск принять спонтанные и необдуманные решения, а ближайшие пару дней будут очень сложными.

"Луна в Водолее под управлением Урана. 28 марта на соединении Луны с Марсом влияния этих трех планет объединятся. Это два сложных и взрывоопасных дня. Для войны это характерные энергии. Для мира и жизни как таковой – большая опасность", - написала астролог в Facebook.

Сегодня будут звучать бравые заявления, отметила специалист.

"Хотя все это уже намного лучше в сравнении с расплывчатой информацией, тайнами и многоходовками. То были кривые пути, теперь пришло время прямых. Ситуации получат ускорение, а действия – смелость. Востребован острый, быстрый, критический ум, фундаментальные знания. Это не время чему-то учиться. Здесь важно мгновенное схватывание ситуации и видение всех ходов наперед", - отметила Звягина.

Самое рискованное и непредсказуемое время наступит около полуночи. В военных действиях это возможность сделать нечто неожиданное, а в обычной жизни - эмоциональное напряжение и риск сорваться, наговорить лишнего, наделать ошибок.

"Следует взять себя в руки и не отпускать. Действия только по необходимости, но уж если она возникнет – то не тянуть", - посоветовала специалист.

Ранее астролог-исследователь Арина Артуровна поделилась своим видением ситуации в Украине. Она отметила, что боевые действия закончатся не ранее лета 2022 года, а после Украину будет ждать большое будущее.

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