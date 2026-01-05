'Специальный формат': СМИ раскрыли, какую новую должность может получить Кулеба

По данным СМИ, бывшего главу МИД Дмитрия Кулебу могут привлечь к усилению внешнеполитической аналитики для принятия стратегических решений.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может получить новую должность

Зеленский ищет новые форматы для работы СВР

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность введения новых подходов в деятельности Службы внешней разведки. Именно с этим связывают его сегодняшнюю встречу с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания отметил, что речь идет о создании дополнительного канала получения данных о позициях и настроениях международных партнеров и их общего видения ситуации, чтобы расширить для президента спектр вариантов при принятии решений.

Также он добавил, что Зеленский уже некоторое время размышлял над тем, чтобы предложить Кулебе новую системную роль, однако окончательное решение в значительной степени будет зависеть от личных намерений и амбиций бывшего главы МИД.

"Речь идет либо о специальном формате работы, в качестве советника или представителя президента, формального или неформального. Или же о том, чтобы Кулеба возглавил ту или иную институцию", - сообщил источник издания на условиях анонимности, в частности имея в виду и Службу внешней разведки.

Что этому предшествовало

Сегодня, 5 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с экс-министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Встретился с Дмитрием Кулебой. Обсудили ситуацию вокруг Украины - как политическую, так и информационную. Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия. Слава Украине!", - написал Зеленский в Telegram.

О персоне: Дмитрий Кулеба Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

