Россия ночью поднимала стратегическую авиацию, но отказалась от атаки - что произошло

Юрий Берендий
5 января 2026, 16:02
Россия имеет четкую тактику применения стратегической авиации и учитывает погодные условия при нанесении ракетных ударов по Украине, отметил аналитик.
Россия ночью поднимала стратегическую авиацию, но отказалась от атаки - что произошло
Удар по Киеву 5 января - что заставило россиян изменить планы по атаке / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

  • Страна-агрессор Россия поднимала стратегическую авиацию в ночь на 5 января
  • Враг отказался от атаки из-за плохих погодных условий

В ночь на 5 января российские оккупационные войска поднимали в воздух стратегические бомбардировщики для удара по Украине. Однако, массированной атаки так и не состоялось из-за погодных условий. Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщил основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий Валерий Боровик.

Боровик отметил, что Россия уже не впервые действует по такой схеме. По его словам, ранее противник неоднократно поднимал различные типы авиации, однако в итоге не всегда применял их в боевых условиях. Это свидетельствует о наличии у врага собственной тактики использования таких средств.

"Конечно, погода мешает, погода больше мешает нам сбивать, чем запустить. Но оно одинаково действует что на противника, что и на наши возможности", - подчеркнул он.

Он добавил, что причин, почему на этот раз авиация не была задействована, может быть несколько. Пока же наиболее вероятным фактором он считает погодные условия, ведь для противника важна точность поражения, а неблагоприятная погода существенно этому препятствует.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты стратегической авиации РФ, которые наносят удары по Украине / Инфографика Главреда

Какую новую тактику ударов по Украине применяет Россия - мнение эксперта

Как писал Главред, армия страны-агрессора РФ изменила подход к воздушным атакам, что стало очевидно во время недавнего удара по Киеву. Об этом заявил президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в эфире телеканала Киев24.

Он отметил, что российские войска начали активнее использовать беспилотники, которые движутся на сверхмалых высотах. Такая тактика затрудняет их обнаружение средствами противовоздушной обороны и одновременно повышает опасность для гражданского населения, ведь дроны становятся менее заметными для радаров, но создают большую угрозу для мирных жителей.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 января российские войска средь бела дня нанесли удары по Харькову и Днепру.

Кроме того, в ночь на 5 января Россия атаковала Чернигов баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Под обстрел попало частное предприятие на окраине города, сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

До этого сообщалось, что страна-агрессор Россия может в ночь на 5 января осуществить очередную массированную атаку по Украине с использованием ракет и беспилотников.

Об источнике: YouTube-канал "КИЇВ24 | Телеканал Киев"

YouTube-канал "КИЇВ24 | Телеканал Киев" - это официальная онлайн-платформа столичного телеканала, освещающая жизнь Киева и актуальные события города. На канале регулярно выходят новости, репортажи, аналитика и прямые трансляции важных событий. Контент направлен на оперативное информирование киевлян о городских инициативах, транспорте, ситуации с безопасностью, культурных событиях и решениях городских властей. Канал также активно работает во время военного положения, публикуя эфиры и включения о ситуации в столице. "КИЕВ24" ведет информационный марафон, совмещая YouTube, сайт и телеграм-канал для более широкого охвата аудитории. Это один из главных медиаресурсов, специализирующийся именно на столичной тематике.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
"Ненавижу ложь в лицо": участница "Холостяка" разнесла Цимбалюка после откровений

09:59

Никаких "алло" и "да": эксперт назвал 5 ошибок в телефонном разговоре

09:57

Василий Вирастюк рассказал о смерти жены - детали

