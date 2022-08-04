Спатифиллум будет цвести круглый год: три копеечных средства, которые любит "женское счастье"

Чем подкормить спатифиллум для цветения / Фото ua.depositphotos.com

Спатифиллум или, как его называют в народе, "женское счастье" - невероятной красоты цветок. Считается, что он обладает волшебными свойствами. Незамужним девушкам помогает найти настоящую любовь, семейным — сохранить счастье, бездетным — обзавестись потомством. Если спатифиллум зацвел, значит его хозяйка обретет гармонию.

Чтобы зацвел цветок "женское счастье", а цветение было длительным и обильным, нужно удобрять его всего лишь тремя подкормками. Стоят они копейки, а пользы от них на миллион.

Чем подкормить спатифиллум для цветения

Гумат калия. Эту подкормку вносят примерно в середине зимы. Удобрение нужно развести по инструкции в тазу и поставить в него горшок с цветком. Также растение можно обильно полить раствором.

Монофосфат калия также понравится "женскому счастью". Ее применяют, когда есть первый цветонос. Удобрение насытит спатифиллум калием и фосфором – макроэлементами, которые необходимы для завязывания большого количества цветоносов.

Также подкормить спатифиллум, чтобы он зацвел, можно комплексным минеральным удобрением. Подкормка готовится на основе любого минерального удобрения, которое содержит азот, фосфор, калий. Это средство максимально продлит цветение спатифиллума.

Если чередовать эти три подкормки, то можно добиться того, что спатифиллум будет цвести круглый год.

Ранее Главред писал, почему спaтифиллум не цветет и что делать, чтобы растение порадовало бутонами.

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