Спасут ли Мариуполь и полк Азов: астропсихолог составила гороскоп для защитников Украины

Высшие силы - на стороне Украины и Азова, поэтому шанс на чудесное спасение остается, говорит гороскоп / Фото УНИАН, pixaby

Астропсихолог Валентина Виттрок спрогнозировала, какая судьба ждет полк Азов, который героически держит оборону завода Азовсталь в Мариуполе.

Если посмотреть на натальную карту Азова, то есть шанс чудесного спасения азовцев, пишет ТСН.

Гороскоп можно построить, зная дату, время и место рождения человека или группы людей. Согласно данным Википедии и словам одного из бывших руководителей полка Азов Ярослава Гончара, началом его существования считается 4 мая 2014 года.

По словам астропсихолога, бросается в глаза, пожалуй, самый важный аспект – мощный Тригон между Юпитером, Луной, Хироном и Прозерпиной.

Юпитер в гороскопе Азова находится в экзальтации – то есть, в этом месте он особенно силен и заметен, что и дает полку его знаменитость и популярность. 16-й градус знака Рака, в котором находится Юпитер в гороскопе полка, говорит об успешной борьбе. Планеты, расположенные в знаке Рыб – Уран и Нептун – указывают на дела, так или иначе связанные с подземельем, тайными договорами и парадоксальными ситуациями.

Важно нахождение в натальной карте Азова и Прозерпины – еще не открытой астрономами, но очень чувствительной и склонной к трансмутациям планеты. Согласно греческой мифологии, Прозерпина спускалась в преисподнюю – в царство Аида – и не только возвращалась оттуда, но и возрождалась для жизни вновь. Так проигрываются двадцать семь километров подземелий, в которых бойцы Азова сейчас находятся.

В натальной карте Азова также вырисовывается большой космический крест: ретроградный Марс, Уран, Юпитер и Плутон. Он дает сложную жизнь, наполненную борьбой, ограничений и угроз для жизни. Также такой крест может указывать на военную операцию, называемую экстракцией: это когда по соглашению двух противоборствующих сторон третья, не задействованная в конфликте сторона, забирает военнослужащих и гарантирует, что до конца военных действий они будут находиться на ее территории и больше не вступят в борьбу. Согласно гороскопу, такой третьей силой будет какая-то морская держава – например, Великобритания или Турция. Согласно прогнозу, в течение мая-июня вопрос с освобождением Азова будет решен.

При этом не исключены и военные действия, которые приведут к освобождению "азовцев". Если же в это время будет проходить экстракция, возможно, что российские войска, которые постоянно нарушают правила ведения войны, могут открыть огонь – как это было в Иловайске в 2014 году. Однако высшие силы, согласно гороскопу, на стороне Украины и Азова, поэтому шанс на чудесное спасение остается.

Как сообщал Главред, Мариуполь имеет некоторое географическое сходство с Москвой. Астролог Валентина Виттрок не исключает, что столице РФ грозит такая же участь, как и украинскому городу.

Ранее астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для России и предрек, что уже в апреле в Москве начнутся какие-то разрушительные политические процессы, а их итог проявится в августе 2022 года.

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