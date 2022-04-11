Москва повторит судьбу Мариуполя - астролог назвала сроки

В начале 2023 года планеты не обещают мира в России / Коллаж Reuters, pixaby

Мариуполь, который с 3 марта находится в осаде российских войск, имеет некоторое географическое сходство с Москвой. Астролог Валентина Виттрок не исключает, что столице РФ грозит такая же участь, как и украинскому городу.

Специалист объяснила в Facebook, что южный лунный узел (ограничения) идёт в течение года на соединение с Плутоном России в доме финансов. Там же находится прозерпина, отвечающая за трансмутации, изменения или применения оружия массового поражения.

"Москва, между прочим, находится на той же географической долготе, что и Мариуполь, поэтому судьба Москвы может повторится с абсолютной точностью как у Мариуполя", - считает астролог.

Валентина Виттрок рассказала, что с конца октября 2022 года Марс становится в ретроградную фазу, а до этого в начале октября Марс соединится с Солнцем России, то есть указывает на военные действия там, где когда-то не был разрешён территориальный вопрос или возвращение к старым военным делам государства, например Чечня, Приднестровье и т.д.

Читайте такжеВ апреле состоится решающее сражение, названа переломная дата в войне - гороскоп для УкраиныМарс с августа месяца находится в Близнецах (там, где Солнце России) восемь месяцев. 23 ноября, когда состоится солнечное затмение, у Марса будет точное соединение с Солнцем России.

"Не буду долго оперировать астрологическими рассуждениями, но в начале 2023 года планеты не обещают мирного времени России, и судя по тому, как проходит транзитный Плутон по 4-му дому гороскопа, который имеет отношение к территории, то целостность России как государства вызывает большие сомнения", - резюмировала астролог.

Как сообщал Главред, ранее астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для России и предрек, что уже в апреле в Москве начнутся какие-то разрушительные политические процессы, а их итог проявится в августе 2022 года.

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