УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Зачем опрыскивать помидоры аспирином: простой секрет с удивительным результатом

Алёна Воронина
3 июля 2023, 18:34 обновлено 3 июля, 18:34
94
Простое средство, которое есть практически в каждой аптечке и стоит буквально копейки, пригодится также при выращивании помидоров.
мидоры
Зачем опрыскивать помидоры аспирином/ ua.depositphotos.com

Всем владельцам грядок хочется сохранить свой урожай и от вредителей, и от негативного воздействия погодных условий. Любую огородную культуру не удастся просто посадить, и без ухода потом прийти для сбора урожая. Всё требует пристального глаза хозяина, постоянного ухода, прополки, подкормки и обработки от вредителей. И помидоры – не исключение.

Одно из средств, используемых опытными хозяйками для защиты помидоров от различных неблагоприятных условий и вредителей, есть в нашей аптечке. Речь идет об аспирине. Многих может удивить, зачем опрыскивать помидоры аспирином. Стоит такое средство копейки, а эффект от него на самом деле удивительный.

Чем полезен аспирин для растений

Это простое аптечное средство пригодится в пяти случаях.

видео дня

1. Обработанные в растворе аспирина семена будут намного крепче чем те, которые не обрабатывали таким образом. Семена будут быстрее всходить, а сами растения будут здоровее.

2. Обработка аспирином растений повышает их сопротивляемость разнообразным болезням.

3. Если обрабатывать растения таким образом, они лучше смогут переносить различные погодные условия. Им не так сильно смогут навредить перепады температур, засуха или очень высокая влажность. Растения, для ухода за которыми не используют это аптечное средство, вследствие воздействия погоды могут увядать или прекратить расти.

4. Аспирин сможет продлить время, в течение которого помидоры будут плодоносить. Обработанные растения будут радовать всю семью своими плодами вплоть до осени.

5. Это аптечное средство поможет отпугнуть вредителей.

Как обрабатывать помидоры аспирином

Помидоры можно не только опрыскивать, но и обрабатывать другими способами.

Как замачивать помидоры в аспирине

Чтобы замочить семена помидоров, нужно взять одну таблетку этого средства, раздушить ее и растворить в воде. Достаточно будет взять 1 л воды. Семена оставить в этом растворе на 1 сутки, а затем достать его и хорошо просушить.

Как поливать помидоры аспирином

Нужно растворить 3 таблетки аспирина в ведре теплой воды. Этот раствор использовать для того, чтобы подливать растения под корень. Нужно на каждое растение использовать литр раствора.

Опрыскивание томатов аспирином

Для этого нужно растворить две таблетки в 1 литре воды, а затем этот раствор процедить, разбавить еще тремя литрами воды, налить в емкость и добавить 50 мл жидкого мыла. Затем опрыскивать этим раствором растения при помощи пульверизатора.

Вас также может заинтересовать:

помидоры томаты аспирин интересные новости
Реклама

Главное за день

"Справедливое решение": в ТЦК отреагировали на скандал со своим сотрудником

"Справедливое решение": в ТЦК отреагировали на скандал со своим сотрудником

17:51 Украина
Танки для контрнаступления: ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5

Танки для контрнаступления: ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5

17:39 Мир
"ВСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозировал, когда обвалится российский фронт

"ВСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозировал, когда обвалится российский фронт

15:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:20

А в Беларуси неизбежно начнётся война

19:13

"Россияне меня найдут и убьют": украинке угрожают после скандала в ТурцииВидео

18:34

Зачем опрыскивать помидоры аспирином: простой секрет с удивительным результатом

18:32

Ее уплетают банками: самая вкусная кабачковая икра с тайным ингредиентом

18:30

Ранен на оккупированной РФ территории: ГУР о состоянии "правой руки" Кадырова

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:51

"Справедливое решение": в ТЦК отреагировали на скандал со своим сотрудником

17:39

Танки для контрнаступления: ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5Видео

17:30

"Очень быстро вернутся назад": какие территории отобьют ВСУ - гороскоп для Украины

17:26

"Моя суперсила - раскрывать артистов": тренер Голосу країни Иван Клименко о шоу

Реклама
17:01

Какие цифры приносят удачу Львам с деньгами, в карьере и любви

16:50

Как избавиться от пены при варке варенья: хозяйки назвали секретный продукт

16:50

Что нужно сделать 4 июля, чтобы деньги весь год липли к вам: приметы и строгие запреты

16:48

В чем секрет молодости Дженнифер Лопес: лайфхак от 53-летней артистки

16:37

Враг перебросил ракетоносители ближе к Киеву: эксперт о вероятных целях атак РФ

16:31

"Боже, его узнать невозможно": появились новые кадры исхудавшего Саакашвили

16:28

В Украине кардинально изменятся правила платежей через терминал

16:27

Девушка показала, как убрать накипь в чайнике за 15 минутВидео

16:16

Корпорацию Unilever внесли в перечень спонсоров войны: какие фирмы запрещены

15:54

"ВСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозировал, когда обвалится российский фронт

15:36

Несется аномальная жара: синоптик предупредил о сильнейшем пекле в Украине

Реклама
15:34

Огромный взрыв, разрушения и жертвы: все подробности российской атаки на СумыФото

15:31

Угроза подрыва ЗАЭС: эксперт спрогнозировал, устроит ли Путин ядерную катастрофу

15:20

Какой идеальный дом подходит для вашего знака зодиака

14:55

Умер 20-летний внук звезды Голливуда Роберта Де Ниро

14:44

На юге ВСУ "перемололи" три роты РФ вместе с техникой и продвинулись вперед

14:29

Веник в доме по фэн-шуй: где можно и нельзя его хранить

14:18

"Пока Крым находится под оккупацией": Зеленский назвал условие окончания войныВидео

14:07

ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова

13:55

Бывшая жена Виталия Кличко показала редкие снимки в компании красавцев-сыновей

13:22

Матери двух детей до конца жизни запретили посещать бары и школу: в чем причина

13:18

Медведев угрожает ядерным апокалипсисом, если Запад не сдаст Украину: придумал требования

12:39

В Украине отменили повышение тарифов на воду

12:38

Мужчина может помыть плиту за считанные секунды - он объяснил в чем хитрость

12:23

Минвосстановления и комитет ВР: берем политическую ответственность за необходимую стране реформу 5655

12:07

Продюсер Поляковой предсказал судьбу Винника: "Не в себе, в другой реальности"

12:02

Таро-прогноз на полнолуние 3 июля 2023: чего ждать каждому знаку зодиакаВидео

11:59

В Москве задержали военного, который выкрикивал "Слава Украине"

11:47

В Сумах дрон РФ влетел в дом: часть многоэтажки разрушена, есть погибшие

11:38

Сладкое детство в СССР: культовые советские сладости, которые обожали дети

11:28

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти воробья на картинке

Реклама
10:59

ЕС хочет разрешить российскому банку пользоваться системой SWIFT - FT

10:48

"Подрыв ЗАЭС – выстрел России себе в ногу": Кочетков описал последствия для Украины и РФ

10:35

Гороскоп Таро на июль 2023: Овнам - удача, Тельцам - разочарование, Близнецам - радостьВидео

10:30

Немыслимая польза за копейки: что можно сделать из бутылок для огорода

09:59

"Путин очень хочет сохранить лицо": Россия может взорвать Запорожскую АЭС – Times

09:26

Оптическая иллюзия сводит с ума Интернет: люди не могут найти спрятанное животное

09:23

ВСУ ведут успешное контрнаступление: в Минобороны раскрыли детали

09:00

К осени Россия начнет бежать с юга, ЗАЭС хотят взорвать, чтобы задержать ВСУ - КочетковЭксклюзив

08:58

ВСУ успешно наступают на шести участках фронта - ISW

08:58

Гороскоп на завтра 4 июля 2023: Львы - хватит транжирить деньги, Овнам - стресс

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять