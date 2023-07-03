Зачем опрыскивать помидоры аспирином: простой секрет с удивительным результатом

Простое средство, которое есть практически в каждой аптечке и стоит буквально копейки, пригодится также при выращивании помидоров.

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Зачем опрыскивать помидоры аспирином/ ua.depositphotos.com

Всем владельцам грядок хочется сохранить свой урожай и от вредителей, и от негативного воздействия погодных условий. Любую огородную культуру не удастся просто посадить, и без ухода потом прийти для сбора урожая. Всё требует пристального глаза хозяина, постоянного ухода, прополки, подкормки и обработки от вредителей. И помидоры – не исключение.

Одно из средств, используемых опытными хозяйками для защиты помидоров от различных неблагоприятных условий и вредителей, есть в нашей аптечке. Речь идет об аспирине. Многих может удивить, зачем опрыскивать помидоры аспирином. Стоит такое средство копейки, а эффект от него на самом деле удивительный.

Чем полезен аспирин для растений

Это простое аптечное средство пригодится в пяти случаях.

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1. Обработанные в растворе аспирина семена будут намного крепче чем те, которые не обрабатывали таким образом. Семена будут быстрее всходить, а сами растения будут здоровее.

2. Обработка аспирином растений повышает их сопротивляемость разнообразным болезням.

3. Если обрабатывать растения таким образом, они лучше смогут переносить различные погодные условия. Им не так сильно смогут навредить перепады температур, засуха или очень высокая влажность. Растения, для ухода за которыми не используют это аптечное средство, вследствие воздействия погоды могут увядать или прекратить расти.

4. Аспирин сможет продлить время, в течение которого помидоры будут плодоносить. Обработанные растения будут радовать всю семью своими плодами вплоть до осени.

5. Это аптечное средство поможет отпугнуть вредителей.

Как обрабатывать помидоры аспирином

Помидоры можно не только опрыскивать, но и обрабатывать другими способами.

Как замачивать помидоры в аспирине

Чтобы замочить семена помидоров, нужно взять одну таблетку этого средства, раздушить ее и растворить в воде. Достаточно будет взять 1 л воды. Семена оставить в этом растворе на 1 сутки, а затем достать его и хорошо просушить.

Как поливать помидоры аспирином

Нужно растворить 3 таблетки аспирина в ведре теплой воды. Этот раствор использовать для того, чтобы подливать растения под корень. Нужно на каждое растение использовать литр раствора.

Опрыскивание томатов аспирином

Для этого нужно растворить две таблетки в 1 литре воды, а затем этот раствор процедить, разбавить еще тремя литрами воды, налить в емкость и добавить 50 мл жидкого мыла. Затем опрыскивать этим раствором растения при помощи пульверизатора.

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