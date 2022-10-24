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Солнечное затмение 25 октября: кого ждет фатальное везение, а кого – уйма проблем

24 октября 2022, 05:43

Астролог Влад Росс предсказал, какое влияние на каждого из нас окажет октябрьское солнечное затмение, и как оно ударит по России.

Астролог Влад Росс назвал три знака, которым солнечное затмение 25 октября принесет сказочный успех
Астролог Влад Росс предсказал, как солнечное затмение 25 октября повлияет на Россию и половину знаков зодиака / Коллаж Главред, Reuters, pixabay.com

Солнечное затмение, которое произойдет в октябре, повлияет на финансовую сферу жизни, а также запустит необратимые процессы разрушения путинского режима. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Прежде всего, астролог отметил, что грядущее солнечное затмение будет частичным и произойдет 25 октября в 13:48 по киевскому времени. Оно откроет очередной коридор затмений, который завершится лунным затмением 8 ноября.

По словам Влада Росса, солнечное затмение произойдет на оси Телец – Скорпион, а это "финансовая ось".

"Поэтому в дни вблизи затмения будет пересматриваться финансовая подоплека ценностей всего мира. У нас на пороге осенний финансовый кризис. Могут открываться ранее скрытые для нас вещи, особенно в финансовых вопросах, поскольку затемнение будет иметь место в знаке Скорпиона. Это солнечное затмение может принести разные финансовые события со знаком плюс или минус. Это время переосмысления и изменений в делах, касающихся общих финансов, наследственных вопросов, займов и долгов", – считает Росс.

Астролог добавил, что затмение 25 октября будет на южном узле, а это значит, что станут актуальными вопросы, решать которые придется не самостоятельно, а совместными усилиями с кем-то, особенно с людьми из прошлого.

Также, по мнению астролога, солнечное затмение окажет не самое благоприятное воздействие на Россию.

"Влияние затмения на Россию проявится в том, что там начнутся массовые протесты. Приближение этого затмения ощущалось намного раньше – его влияние проявилось протестами в Дагестане, стрельбой в школе Ижевска и т.д. Особенно ярко его влияние будет проявлено 24-26 октября: в это время начнутся необратимые процессы разрушения путинской вертикали власти, а также есть вероятность, что станут разгораться протесты по всей России против "могилизации", когда из Украины повалят трупы погибших российских солдат", – прогнозирует Влад Росс.

Кроме того, астролог назвал знаки зодиака, которые будут наиболее подвержены влиянию солнечного затмения, и рассказал, кому оно принесет приятные события, кому – испытания или проблемы.

"Больше всего неприятностей будет на оси узлов Раху и Кету, то есть у Скорпиона и Тельца – им затмение сулит множество сложных жизненных ситуаций. А также не повезет Льву. Этим трем знакам зодиака следует быть очень осторожными в период этого затмения", – предостерег Влад Росс.

А вот на Весы, Водолея и Близнецов, по прогнозу астролога, октябрьское солнечное затмение окажет самое благотворное влияние.

"Эти три знаки зодиака ждет очень большая удача и просто фатальное везение вблизи этого затмения", – заверил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил гороскоп Владимира Путина и предсказал месяц смерти лидера РФ, а также спрогнозировал, как именно его убьют. Впрочем, до того Путин может успеть натворить бед – об этом говорит другой прогноз Влада Росса, в котором он рассказал, когда Кремль может пустить в ход ядерное оружие, а также назвал украинские города, которым грозит наибольшая опасность.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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