Солнечное затмение 25 октября: кого ждет фатальное везение, а кого – уйма проблем

Астролог Влад Росс предсказал, как солнечное затмение 25 октября повлияет на Россию и половину знаков зодиака / Коллаж Главред, Reuters, pixabay.com

Солнечное затмение, которое произойдет в октябре, повлияет на финансовую сферу жизни, а также запустит необратимые процессы разрушения путинского режима. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Прежде всего, астролог отметил, что грядущее солнечное затмение будет частичным и произойдет 25 октября в 13:48 по киевскому времени. Оно откроет очередной коридор затмений, который завершится лунным затмением 8 ноября.

По словам Влада Росса, солнечное затмение произойдет на оси Телец – Скорпион, а это "финансовая ось".

"Поэтому в дни вблизи затмения будет пересматриваться финансовая подоплека ценностей всего мира. У нас на пороге осенний финансовый кризис. Могут открываться ранее скрытые для нас вещи, особенно в финансовых вопросах, поскольку затемнение будет иметь место в знаке Скорпиона. Это солнечное затмение может принести разные финансовые события со знаком плюс или минус. Это время переосмысления и изменений в делах, касающихся общих финансов, наследственных вопросов, займов и долгов", – считает Росс.

Астролог добавил, что затмение 25 октября будет на южном узле, а это значит, что станут актуальными вопросы, решать которые придется не самостоятельно, а совместными усилиями с кем-то, особенно с людьми из прошлого.

Также, по мнению астролога, солнечное затмение окажет не самое благоприятное воздействие на Россию.

"Влияние затмения на Россию проявится в том, что там начнутся массовые протесты. Приближение этого затмения ощущалось намного раньше – его влияние проявилось протестами в Дагестане, стрельбой в школе Ижевска и т.д. Особенно ярко его влияние будет проявлено 24-26 октября: в это время начнутся необратимые процессы разрушения путинской вертикали власти, а также есть вероятность, что станут разгораться протесты по всей России против "могилизации", когда из Украины повалят трупы погибших российских солдат", – прогнозирует Влад Росс.

Кроме того, астролог назвал знаки зодиака, которые будут наиболее подвержены влиянию солнечного затмения, и рассказал, кому оно принесет приятные события, кому – испытания или проблемы.

"Больше всего неприятностей будет на оси узлов Раху и Кету, то есть у Скорпиона и Тельца – им затмение сулит множество сложных жизненных ситуаций. А также не повезет Льву. Этим трем знакам зодиака следует быть очень осторожными в период этого затмения", – предостерег Влад Росс.

А вот на Весы, Водолея и Близнецов, по прогнозу астролога, октябрьское солнечное затмение окажет самое благотворное влияние.

"Эти три знаки зодиака ждет очень большая удача и просто фатальное везение вблизи этого затмения", – заверил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил гороскоп Владимира Путина и предсказал месяц смерти лидера РФ, а также спрогнозировал, как именно его убьют. Впрочем, до того Путин может успеть натворить бед – об этом говорит другой прогноз Влада Росса, в котором он рассказал, когда Кремль может пустить в ход ядерное оружие, а также назвал украинские города, которым грозит наибольшая опасность.

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