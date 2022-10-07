Ядерное оружие пойдет в ход: астролог рассказал, когда и по каким городам Украины Путин нанесет удар

Астролог Влад Росс предсказал ядерный удар по Украине / Коллаж 7dniv.info, ТСН, Reuters, Главред

Президент Российской Федерации Владимир Путин может применить ядерное оружие против Украины уже в ближайшие полтора месяца. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог отметил, что Путин делает ошибку за ошибкой, что непременно аукнется ему.

"В день Рождества Богородицы, 21 сентября, он объявил мобилизацию в России, которая станет фатальной для него, а в день Веры, Надежды, Любви, 30 сентября, он объявил войну всему миру, угрожая ядерными причиндалами. И все это делалось на ретроградном Меркурии. Потому, естественно, все это вернется к нему", – подчеркнул Влад Росс.

По словам астролога, Путин намерен уничтожить ядерным оружием несколько украинских городов: Киев, Львов, Днепр и Николаев.

"Николаев он хочет стереть с лица Земли. Львов – понятно почему. Киев – чтобы уничтожить Зеленского и весь Крещатик, ударив по центрам принятия решений. Днепр – потому что там много ненавистных Путину политиков. Николаев – чтобы дорваться до Одессы. Путин больше всего боготворит на Черном море именно Одессу, она ему нужна как символ имперскости. И Одессе повезло – Путин сильно ее лупить не будет, уничтожать здания там тоже. А вот Николаеву достанется", – прогнозирует Росс.

Самый опасный период, по мнению астролога, нас ждет с начала октября до середины ноября.

"7-15 октября – это эпицентр опасного периода, когда может быть задействовано ядерное оружие. Это дни вблизи разворота Плутона – планеты, связанной с ядерной войной и оружием", – предостерег Влад Росс.

Однако, если ядерное оружие не будет применено до середины ноября, позже оно уже и не пойдет в ход, заверил Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный прогноз на октябрь 2022 года, в котором среди прочего рассказал о главных опасностях месяца и сказал, какие дела не стоит планировать на середину осени.

Кроме того, Влад Росс рассказал, что в октябре-2022 ждет каждый из знаков зодиака, назвав главных лузеров и счастливчиков месяца.

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