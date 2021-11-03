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Солнце в мертвом градусе спровоцировало мощные магнитные бури в ноябре

3 ноября 2021, 12:48

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2021 обещает: начнутся магнитные бури сегодня и растянутся на 3 дня.

Магнитные бури в ноябре 2021 сегодня выходят на пик как пережить
Магнитные бури в ноябре 2021 сегодня выходят на пик: как пережить / oboi-dlja-stola.ru/

Магнитные бури в ноябре 2021 года стартовали с первых чисел – и никак не желают отступать.

Солнце в мертвом градусе спровоцировало мощную вспышку с обширным выбросом в сторону Земли корональной массы, пишет Telegram-канал Сухарева башня. В итоге нас ожидают мощные магнитные бури сегодня и в ближайшие 3 дня.

По данным сервиса Магнитные бури Гисметео, магнитная буря 3 ноября 2021 выйдет на пик уже к вечеру. Около 23:00 по Киеву геомагнитные возмущения достигнут пяти баллов – красного уровня опасности. На таком уровне геомагнитные колебания останутся до самого утра четверга.

Магнитная буря 4 ноября 2021 в дневное время будет держаться на отметках в три-четыре балла. Однако к вечеру ситуация снова усугубится: нам снова обещают пятибалльную геомагнитную атаку на сосуды.

Завершиться этот удар должен в пятницу. Магнитная буря 5 ноября 2021 будет уже слабее – до отметки в четыре балла максимум. При этом геомагнитные возмущения, как показывает ФИАН (Лебедев), будут волнообразными: то ослабевать, то снова усиливаться.

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Как защититься от негативного воздействия магнитной бури

В ближайшие дни не стоит напрягать свой организм повышенными физическими нагрузками, а психику – испытывать излишним негативом. То есть физическая активность должна быть умеренной, стрессов и негативных эмоций стоит максимально избегать.

Лучше всего защитить организм от влияния бури помогают полноценный сон и свежий воздух. Поэтому надо постараться высыпаться и обеспечить себя прогулками (желательно где-нибудь в парке, а не вдоль загазованных трасс).

Кушать лучше всего рыбу, каши и овощи, пить больше воды.

Что нельзя делать в период магнитных бурь

Вредные привычки стоит поставить на паузу: курение, выпивку, чрезмерное потребление кофеина.

От поездок за рулем автомобиля, по возможности, тоже стоит отказаться.

Также в эти дни особенно тщательно нужно следить за своим артериальным давлением, а под рукой врачи советуют держать необходимые лекарства.

Ранее мы писали о том, что делать, если болит голова при магнитных бурях. Медикаменты при головной боли – не всегда являются лучшим решением.

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