Смородина сбрасывает ягоды: как спасти урожай

Почему смородина сбрасывает ягоды / Фото pixabay.com

Почему смородина сбрасывает ягоды - это вопрос, который нередко возникает у садоводов, занимающихся выращиванием этой полезной и вкусной ягоды. Хотя кустарник неприхотлив в уходе, иногда завязи смородины опадают, а иногда ягоды мелкие, портятся или сохнут. Причин этом может быть несколько.

Почему опадают ягоды на смородине: причина - неправильный полив

Смородина любит влагу. Если лето засушливое, жаркая погода может привести к тому, что смородина будет сбрасывать ягоды с куста. В этом случае нужно проверить почву. Если земля сухая на глубину больше 5 см, значит растение нуждается в поливе.

Корни смородины уходят в землю на 40 см, поэтому, чтобы напоить кустарник, понадобится не менее 40-50 л воды на 1 кв. м почвы.

По диаметру кроны сделайте в почве бороздки в 10 см, чтобы вода не вытекала за пределы приствольного круга, а впиталась в землю.

Если лето, наоборот, дождливое, то переувлажнение почвы также может привести к опаданию ягод на смородине. В этом случае нужно чаще рыхлить почву вокруг куста. Таким образом влага будет быстрее испаряться, а корни растения смогут дышать.

В целом, опытные садоводы знают, как правильно поливать смородину. Это нужно делать в несколько этапов: один раз в период формирования ягод; два раза - во время созревания плодов.

Почему смородина сбрасывает ягоды: возраст кустарника

Если куст смородины молодой (1-2 года), то ягоды начинают опадать, потому что у растения еще недостаточно сил, чтобы "выкормить" большой урожай, поэтому оно сбрасывает лишний "груз". Через год-два эта проблема исчезнет.

У старых же кустов ягоды опадают, потому что растение израсходовало ресурсы, и их не хватает на формирование урожая. В этом случае спасти ягоды поможет обрезка.

Неправильное место влияет на урожай

Смородина не сможет расти и давать хороший урожай в тени. Если посадить ее там, где кустарнику не хватит солнца, ягоды смородины будут мелкими и кислыми.

Сквозняк - еще один враг урожая смородины. На участке, где постоянно дует сильный ветер, ягоды смородины точно будут опадать.

Идеальное место для смородины - защищенный от ветра и хорошо освещенный участок. Садить кусты нужно на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Если ягоды смородины каждый год осыпаются, осенью пересадите куст в более подходящие условия.

Почему опадают завязи у черной смородины: причина - плохое опыление

Смородина нуждается в перекрестном опылении. Один или несколько кустов одного сорта не будут полноценно плодоносить. Опыление будет частичным, а ягоды начнут опадать.

Поэтому рекомендуется выращивать на одном участке несколько сортов смородины с разным сроком созревания ягод. Для хорошего опыления расстояние между растениями может быть до 20 м.

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Смородина осыпается из-за болезней

Чаще всего черная смородина страдает от мучнистой росы – это грибковое заболевание, которое появляется в мае-июне.

Признаки болезни: нижняя часть листа смородины покрыта белым налетом. Когда болезнь прогрессирует, грибок переходит на побеги и зеленые плоды, поэтому они не успевают вызревать и опадают.

Чтобы избавиться от заболевания, нужно сжечь все поврежденные ветки и опрыскать куст противогрибковыми препаратами.

Садоводы советуют применить такой раствор: 20 гр медного купороса, хозяйственное мыло, 10 литров воды. Ингредиенты смешать и регулярно опрыскивать смородину.

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