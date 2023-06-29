Сложная задача на логику: надо переставить 3 спички, чтобы получилось 2 квадрата

Детские головоломки, оптические иллюзии и задачки на логику лишь на первый взгляд могут показаться такими простыми. Но самом деле это не так. Взрослые могут потратить кучу времени, чтобы понять, как же именно решить эти задания.
Однако такие головоломки действительно будут полезными даже для взрослых. Эти задания тренируют наш мозг. Они развивают способность мыслить нестандартно, воспитывают усидчивость и тренируют внимательность.
Мы предлагаем вам разобраться с одной головоломкой по картинке. Перед вами изображены несколько спичек, которые создают форму незаконченных квадратов. Вам нужно переставить всего 3 спички так, чтобы у вас получилось целых два квадрата.
Стоит отметить, что вам дается всего 10 секунд на решение этого задания. Лишь самые умные люди смогут справиться с головоломкой за это время.
Как переставить спички
Если у вас получилось переставить 3 спички так, чтобы получилось 2 полных квадрата, то мы вас поздравляем. Вы действительно умный человек с высоким уровнем IQ.
Если вы не успели выполнить задание за 10 секунд, то не стоит расстраиваться. Мы рекомендуем вам попробовать снова, не ограничивая себя во времени.
Ниже вы увидите, какие именно спички нужно было переставить.
Напомним, мы предлагали вам головоломку со странными знаками. Всего за 30 секунд вам нужно понять, что значат эти знаки. Мы дадим вам подсказку, бабушки точно знаю, что это какая-то определенная схема.
Ранее мы предлагали вам справиться с очень сложной головоломкой. Вам всего за 5 секунд нужно найти зайчика, который спрятался на видном месте. Интересно то, что справиться с оптической иллюзией так быстро может только 1% людей.
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