УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

С необычной головоломкой справится лишь бабушка: о чем говорят знаки на картинке

Ангелина Подвысоцкая
16 июня 2023, 20:23 обновлено 16 июня, 20:55
113
Сперва может показаться, будто на этом листке бумаги изображены просто непонятные знаки, но на самом деле все совсем иначе.
головоломка, бабушка
Что значат значки в этой головоломке / Коллаж: Главред, фото: maximonline, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии, разные головоломки и задачки на логику могут помочь разгрузить наш мозг, который все время находится в напряжении. Также это помогает научиться мыслить нестандартно и замечать даже мельчайшие вещи.

Головоломки иногда кажутся нам такими легкими, но когда дело доходит до их решения, то все значительно сложнее, чем кажется.

Мы предлагаем вам разобраться с очень увлекательной и необычной головоломкой. Вам нужно внимательно посмотреть на картинку и определить, о чем именно говорят эти знаки.

видео дня

Вам нужно справиться с головоломкой всего за 30 секунд. Поговаривают, что разобраться с задачкой смогут лишь бабушки или люди, которые действительно умеют мыслить нестандартно.

головоломка
Что значат значки в этой головоломке / фото: maximonline

Что значат эти знаки

Если вам не удалось понять, что именно значат эти знаки, то не стоит расстраиваться. Эта головоломка действительно очень сложная.

Сперва может показаться, будто эти знаки совсем не связаны между собой. Однако оказывается, что связь между ними действительно есть.

Эти значки являются способами пришивания пуговиц.

Напомним, мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.

Ранее мы предлагали вам справиться с очень сложной головоломкой. Вам всего за 10 секунд нужно было найти всего одну лишнюю букву. Эта буква оказалась очень похожей на все остальные, что лишь усложняет её поиск.

Вас также заинтересует:

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Ударит сильнейшее пекло: синоптики предупредили о мощной атаке жары в Украине

Ударит сильнейшее пекло: синоптики предупредили о мощной атаке жары в Украине

19:52 Синоптик
"Сломаем хребет зверю": Сырский рассказал о продвижении ВСУ под Бахмутом

"Сломаем хребет зверю": Сырский рассказал о продвижении ВСУ под Бахмутом

19:43 Украина
Международные эксперты спустя 10 дней назвали виновных в каховской трагедии

Международные эксперты спустя 10 дней назвали виновных в каховской трагедии

19:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:58

Украинских пилотов Швеция будет обучать на истребителях Jas 39 Gripen

20:55

"Не слышали взрывов": у лидера ЮАР опозорились заявлением после удара РФ по Киеву

20:30

Сушить феном нельзя: что делать, если телефон упал в воду

20:23

С необычной головоломкой справится лишь бабушка: о чем говорят знаки на картинке

19:52

Ударит сильнейшее пекло: синоптики предупредили о мощной атаке жары в УкраинеВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:47

США отправит Украине гуманитарки на 205 миллионов долларов

19:43

"Сломаем хребет зверю": Сырский рассказал о продвижении ВСУ под БахмутомВидео

19:14

Зачем Кремль обстреливает Киев во время визита своих посланцевмнение

19:13

Международные эксперты спустя 10 дней назвали виновных в каховской трагедииВидео

Реклама
18:56

Ранены 23 человека, среди них дети: россияне жестоко обстреляли Херсон

18:54

"Это позор еврейского народа": Путин наехал на Владимира Зеленского и опозорилсяВидео

18:31

После провала ракетной атаки Путин опозорился враньем об "уничтожении" ЗРК Patriot

18:26

Зачем 17 июня в доме зажигали все свечи: приметы и что нельзя делатьВидео

17:59

Менее 2 метров: в Каховском водохранилище критически низкий уровень водыВидео

17:56

Многие дома разрушены: под ракетной атаки на Киевщине пострадал ребенокФото

17:47

Смерть, гибель или болезнь Путина: оппозиционер назвал сроки смены власти в РФВидео

17:39

"Happy birthday, наша Юля": Сердючка и Quest Pistols выступили для жены российского олигарха

17:13

"У ВСУ шансов нет": Путин выдал новое заявление о войне и обозвал всех украинцевВидео

16:58

Страны Запада применят наземные войска и ракетные удары по России - Морозов

16:39

На юге ВСУ потрепали оккупантов: "перемололи" четыре роты РФ вместе с техникой

Реклама
16:19

"Угрожал набить морду": на Анну Тринчер в Киеве набросился охранник ЖК

16:13

Самые вкусные пышные ленивые пирожки: рецепт пятиминутка, который ищут всеВидео

15:52

Умные японцы специально выращивают лопухи: куда их применяют

15:51

Между войсками РФ и ЧВК Вагнера может вспыхнуть война: эксперт сделал прогнозВидео

15:49

Диктатора "могут сковырнуть": сокурсник Путина раскрыл сценарий переворота в РФ

15:48

Мамкин волонтер: Остапчук выехал в Грецию на корпоратив для олигарха из РФ

15:43

"Он слишком далеко зашел": эксперт рассказал, как Путин и Пригожин устраивают батлыВидео

14:54

В Украине начали строить огромный канал: где и зачемВидео

14:46

РФ действует как террорист: у Зеленского припечатали Путина после удара по Киеву

14:06

Россия хочет подорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина – ЗеленскийВидео

13:56

От российских обстрелов погибла семья на ХерсонщинеВидео

13:45

"А где здесь Путин?": войной руководит не глава Кремля, он отказался от влияния – МорозовВидео

13:39

Молодой старый папа: у Аль Пачино родился сын в 83 года

13:25

Не сдерживали слез: Мишина встретилась со своей мамой из оккупированного КрымаВидео

13:12

Украине могут упростить процедуру вступления в НАТО – глава Минобороны ФРГВидео

13:05

"Путин раздавлен прогнозом врачей": в Сети раскрыли новые подробности диагноза

13:04

Остапчук, может, снова станет отцом: девушку ведущего заподозрили в беременности

12:59

Гороскоп на завтра 17 июня 2023: Рыбам – внезапный заработок, Тельцам - соблазнВидео

12:42

"Самая большая атака за последние недели": Кулеба указал цель ракетного удара РФ по Киеву

12:24

Идут ожесточенные бои: Россия перебрасывает свои наиболее боеспособные части на БахмутВидео

Реклама
12:23

Назвал фекалиями: глава "Первого канала" сравнил Голливуд с киностудией Горького

12:22

"Войну проиграешь и в Украине, и в РФ": в Сети узнали о ссоре Путина и Патрушева

12:20

Почему нельзя стирать в пятницу: что означает древняя примета

12:04

Война затянется еще на два года, Путин хочет стать автором Третьей мировой – МорозовЭксклюзив

11:33

В Киеве раздался мощный взрыв, РФ атаковала Кинжалами и Калибрами: все подробности

11:17

Ютубер придумала гениальный прием очистки плинтусовВидео

11:06

Разведка Британии подтвердила ликвидацию генерала РФ в Украине

11:02

Бойцы ВСУ штурмовали войска РФ в районе Угледара и взяли ряд позиций – Генштаб

10:59

"Двое суток боролся с наводнением": на Херсонщине фермер героически спас свой урожайВидео

10:45

В Украину с визитом прибыл президент ЮАР Сирил РамафосаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять