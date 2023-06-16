С необычной головоломкой справится лишь бабушка: о чем говорят знаки на картинке

Сперва может показаться, будто на этом листке бумаги изображены просто непонятные знаки, но на самом деле все совсем иначе.

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Что значат значки в этой головоломке / Коллаж: Главред, фото: maximonline, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии, разные головоломки и задачки на логику могут помочь разгрузить наш мозг, который все время находится в напряжении. Также это помогает научиться мыслить нестандартно и замечать даже мельчайшие вещи.

Головоломки иногда кажутся нам такими легкими, но когда дело доходит до их решения, то все значительно сложнее, чем кажется.

Мы предлагаем вам разобраться с очень увлекательной и необычной головоломкой. Вам нужно внимательно посмотреть на картинку и определить, о чем именно говорят эти знаки.

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Вам нужно справиться с головоломкой всего за 30 секунд. Поговаривают, что разобраться с задачкой смогут лишь бабушки или люди, которые действительно умеют мыслить нестандартно.

Что значат значки в этой головоломке / фото: maximonline

Что значат эти знаки

Если вам не удалось понять, что именно значат эти знаки, то не стоит расстраиваться. Эта головоломка действительно очень сложная.

Сперва может показаться, будто эти знаки совсем не связаны между собой. Однако оказывается, что связь между ними действительно есть.

Эти значки являются способами пришивания пуговиц.

Напомним, мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.

Ранее мы предлагали вам справиться с очень сложной головоломкой. Вам всего за 10 секунд нужно было найти всего одну лишнюю букву. Эта буква оказалась очень похожей на все остальные, что лишь усложняет её поиск.

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