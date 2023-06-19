Слово, о котором мало кто знает: что в украинском языке значит "заступ"

"Заступ" - это слово из украинского диалекта и оно указывает на всем известный предмет.

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Что в украинском языке означает слово заступ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Постоянное саморазвитие человека - важная вещь. Это касается даже изучения украинского языка. Существует множество интересных слов, о которых мало кто знает.

Самыми интересными словами являются те, которые звучат в диалектах. Они могут быть известны только для определенного региона. Такие слова точно смогут окрасить ваш язык и сделать интереснее.

Вероятно, вы когда-то слышали слово "заступ". Это слово можно услышать на территории западных областей. В восточных и северных регионах о нем большинство даже и не слыхало.

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Оказывается, оно указывает на предмет, который известен всем украинцам. Этот предмет используют на огородах и не только. Слово "заступ" - разновидность лопаты.

Заступ используется для копания, имеет прямое лезвие, часто заостренное. Характерным признаком является загнутая почти под прямым углом верхняя часть металлического лезвия, на которую при копании наступают ногой для создания давления на лезвие.

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