Сколько длятся идеальные объятия - названо точно время

Объятия, которые длятся 5 – 10 секунд, лучше влияют на людей, чем быстрые объятия / Фото pixaby

Лондонские ученые из Голдсмитского Университета рассчитали формулу идеальных объятий.

По результатам исследований выяснилось, что длительные объятия, которые длятся 5 – 10 секунд, имеют более позитивное влияние, чем кратковременные. При долгосрочных объятьях в организме человека выделяются окситоцин и серотонин, которые улучшают самочувствие.

Психологи привлекли к исследованию 48 женщин, и попросили их обниматься с интервалами в 1, 5 и 10 секунд. Также ученые попросили использовать различные способы объятий. Первый вариант, когда руки двигаются вокруг туловища, второй - когда руки расположены на шее.

Выяснилось, что односекундные объятия были менее приятными, чем объятия, которые длились дольше 5 секунд. И приятные ощущения сразу после объятий со временем угасали – через несколько минут эффекта от объятий почти не осталось.

А вот положение рук практически не повлияло на участниц – объятия оставались такими же приятными независимо от метода.

Как сообщал Главред, психолог Наталия Борисова рассказала, чем полезны объятия.

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