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Как быть счастливой и любимой: три ценных совета психолога

5 ноября 2021, 22:51

По словам специалиста, женщина должна позволять себе звучать, проявляться, быть свободной, изливать свое творчество в мир.

Алена Щербань
Алена Щербань рассказала о "счастье в себе" / УНИАН

Семейный психолог, психотерапевт, сексолог Алена Щербань в чате на Главреде поведала читательницам о том, как быть счастливой и любимой.

В частности, она дала три главных совета, для того, чтобы обрести гармонию в себе и жизни в целом.

Люби себя

"Волшебной палочки не бывает. Чтобы быть любимой, нужно понять, как любить себя. Любите ли вы себя, уважаете ли вы себя, умеете выстраивать личные границы? Важно разобраться, живете ли вы в полярностях ("плохой – хороший", "злой – добрый") или вышли за их пределы и понимаете, что в человеке есть все качества. Нужно отслеживать свои энергетические процессы, соблюдать баланс "брать – давать". Если вы отдаете больше, а получаете меньше, вы точно не будете счастливой и любить себя", - посоветовала специалист.

Также, по ее словам, очень важно понимать, можете ли вы самостоятельно удовлетворять свои потребности и выбирать то, чего истинно желает ваша душа.

Пойми себя

"Женщине важно быть знакомой с собой, своим устройством и сексуальностью. Сексуальность – это не внешнее проявление, а внутреннее состояние, связанное с телом напрямую. Если вы не любите свое тело и вам не нравится, как вы выглядите, здесь ни о какой женской энергии и сексуальности не может быть и речи", - добавила сексолог.

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Щербань подчеркнула, что источники нелюбви к своему телу могут быть заложенными еще в детстве. В первую очередь, это критика.

Например, если маленький ребенок засовывает ручку в трусики и исследует свое тело, а мама кричит: "Достань руку из трусов! Как тебе не стыдно!". В итоге детская психика получает убеждение, что исследовать себя или делать себе приятно – это стыдно. Девочка-подросток в этом случае, переходя в сферу формирования эротического либидо (оно формируется в 10-15 лет), уже пристыжена, и ей будет сложно вырасти счастливой и любимой женщиной.

Именно поэтому, по словам специалиста, вначале крайне важно разобраться в себе и проанализировать собственные чувства. Именно переживания очень часто мешают быть собой.

Будь собой

Женщина должна позволять себе звучать, проявляться, быть свободной, изливать свое творчество в мир. Только тогда она почувствует счастье в контакте сама с собой и будет притягивать подобных себе людей, они будут отражать ее.

Напомним, недавно мы писали о том, что жизнь более комфортной и наполненной благополучием помогут сделать простые пять правил психологии.

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психолог Алена Щербань
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