Польза или вред: ученые выяснили, как кофе и чай влияют на здоровье человека

Кофе снижает риск развития инсульта / Pixabay

Без чашечки кофе многим тяжело начать утро. Если вы испытывали вину перед своим оргазмом из-за этого "вредного" напитка, китайские ученые из Тяньцзинского медицинского университета помогут развеять негативные мысли.

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine, показало, что кофе и чай могут быть полезны для здоровья. Ученые обнаружили связь между этими напитками и риском деменции и инсульта. Дело в том, что эти кофеинсодержащие напитки могут снижать риск заболеваний.

Специалисты изучили данные 365 682 человек в возрасте от 50 до 74 лет, за которыми наблюдали в течение 10 – 14 лет. За этот длительный промежуток времени у 5079 участников развилась деменция, а у 10053 участников был по крайней мере один инсульт.

Проанализировав собранные данные, ученые пришли к выводу: люди, которые выпивают две-три чашки кофе или три-пять чашек чая в день (или оба напитка до шести чашек каждый день) реже страдают инсультами и слабоумием.

Пока исследователи не могут объяснить причинно-следственную связь таких изменений. Но исследование, связанное с пользой кофе, проводится уже не в первый раз. В одном из них говорится, что кофеин блокирует особенный рецептор и снижает симптомы стресса. Такая эффективность гарантирована, если выпивать не менее четырех чашек кофе в день.

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