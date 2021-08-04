Сильная магнитная буря испортит конец недели: как пережить

Магнитная буря 5 августа 2021: как сильно ударит и насколько затянется / 1zoom.ru

Календарь магнитных бурь на август 2021 года изначально не предполагал геомагнитных возмущений в конце этой недели. Однако уточненный прогноз магнитных бурь говорит, что магнитная буря 5 августа 2021 станет довольно серьезным испытанием для метеозависимых людей.

Нас ждет довольная сильная магнитная буря (на пике она достигнет трех баллов), и затянется она на два дня. Планетарный индекс сначала подскочит вдвое (с отметки-нормы 5 – сразу до 10, по данным NASA) – а на следующий день опустится до 8.

Сама буря начнется вечером в четверг, около 18:00 по Киеву. Ночь с четверга на пятницу грозит метеозависимым людям проблемами со сном: они могут жаловаться на бессонницу или кошмары, утром чувствовать разбитость и сонливость.

Магнитная буря 6 августа 2021 по силе удара будет такой же – три балла. Но из-за того, что это будет уже второй подряд день магнитной непогоды – симптомы могут усилиться:

из-за скачков давления вероятны сильные головные боли, спутанность сознания;

проблемы с координацией и концентрацией;

может кружиться голова;

возможны одышка и тахикардия.

В эти дни необходимо выспаться, не переедать и следить за тем, чтобы организм получал достаточное количество жидкости. От физических нагрузок отказываться не стоит – однако их интенсивность нужно снизить. Лучшие виды активности в это время – утренние и вечерние прогулки, йога, медитация, растяжка и небольшие разминки.

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Уже 7 августа 2021 года геомагнитная обстановка Земли должна прийти в норму.

Следующая магнитная буря должна начаться 10 августа 2021.

Высокое и низкое давление: что делать в домашних условиях

Врач назвал самый простой способ понизить высокое кровяное давление. Исследования показали, что диета с низким содержанием натрия (то есть соляная) имеет такой же эффект, как и прием от полутора до двух лекарств от артериального давления.

Читайте такжеВысокое кровяное давление: 6 признаков необходимости вызова врачаРанее мы уже писали о том, что делать, если у вас слишком низкое кровяное давление. В частности, медицинские работники часто рекомендуют добавлять больше соли в свой рацион, поскольку снижение натрия естественным образом снижает кровяное давление.

Также врач дал короткий ответ, от чего повышается и понижается давление. Отметим, что жаркая погода расширяет кровеносные сосуды, что означает, что кровь течет более свободно и понижается давление.

Также были названы четыре физических признака высокого давления, которые говорят о критическом состоянии. В большинстве случаев высокое кровяное давление редко вызывает заметные симптомы.